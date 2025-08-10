Fenerbahçe’ye büyük müjde: Jose Mourinho’nun transferinde yeni fiyat 15 milyon Euro!

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun gözde ismi Yves Bissouma gelişmesi yaşanıyor. Halihazırda yıldız orta sahanın bonservisini fazla bulan Fenerbahçe’ye, menajerler aracılığıyla yeni fiyat bilgisi verildi.

FENERBAHÇE’DE JOSE MOURINHO ORTA SAHASINA YVES BISSOUMA SÜRECİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, transfer sezonunun en başından beri Yves Bissouma hamlesini istiyordu. Ayrıca şu anki Fenerbahçe orta sahasının istikrar grafiğinden de tatmin olmayan Jose Mourinho, Yves Bissouma’nın en başta yazılı olduğu bir liste hazırlamış ve yönetimle toplantı gerçekleştirmişti! Akabindeki süreçte de Yves Bissouma ile birlikte kritik takviyeleri bekleyen Portekizli hoca, yönetimin pazarlık aşamasını tamamlamasına odaklanmış ama gelişmeler olumlu yönde olmamıştı.

FENERBAHÇE’YE YVES BISSOUMA TRANSFERİ İÇİN 15 MİLYON EURO FIRSATI

Fenerbahçe’nin Yves Bissouma için transfer görüşmelerine başladığı ilk günlerde kapıyı 25 milyon Euro ile açan Tottenham, geldiğimiz nokta itibarıyla ise büyük bir fikir değişikliğine gitti! Halihazırda diğer takımlar tarafından Yves Bissouma’nın; Tottenham ile olan kontratının son senesine girdiğinin gözetildiği dönemde, hiçbir kulüp yıldız orta saha için 25 milyon Euro teklif etmedi ve İngiliz ekibi de yeni sezon öncesindeki son günlerde flaş bir karar aldı ve beklentisini 15 milyon Euro bandına çekti.

FENERBAHÇE’DE YVES BISSOUMA TRANSFERİ İÇİN BÜYÜK SAVAŞ

Fenerbahçe’ye 15 milyon Euro müjdesinin geldiği günde, aslında Yves Bissouma yeni bonservisiyle birlikte tüm transfer pazarına sunulmuş oldu! An itibarıyla ise Juventus gibi pek çok dev takım, geniş listede yer alan Yves Bissouma için Fenerbahçe ile birlikte tekrar planlamalara başladı.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ JOSE MOURINHO’NUN BİZZAT İSTEDİĞİ YVES BISSOUMA’NIN PERFORMANSI

Tottenham ile yol ayrımında olan Yves Bissouma; geçen sezon Londra ekibiyle 44 maça çıkmış ve 2514 dakika süre alıp, iki de gol atmıştı.