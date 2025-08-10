Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe’ye büyük müjde: Jose Mourinho’nun transferinde yeni fiyat 15 milyon Euro!

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun bir numaralı transfer hedefi, Yves Bissouma olmuştu. Esasen ise Fenerbahçe tarafından uzun zamandır kritik bonservis hesapları yapılan Yves Bissouma konusunda, an itibarıyla büyük bir indirim müjdesi geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe’ye büyük müjde: Jose Mourinho’nun transferinde yeni fiyat 15 milyon Euro!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 19:48
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 19:48

’de ’nun gözde ismi Yves Bissouma gelişmesi yaşanıyor. Halihazırda yıldız orta sahanın bonservisini fazla bulan Fenerbahçe’ye, menajerler aracılığıyla yeni fiyat bilgisi verildi.

Fenerbahçe’ye büyük müjde: Jose Mourinho’nun transferinde yeni fiyat 15 milyon Euro!

FENERBAHÇE’DE JOSE MOURINHO ORTA SAHASINA YVES BISSOUMA SÜRECİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezonunun en başından beri Yves Bissouma hamlesini istiyordu. Ayrıca şu anki Fenerbahçe orta sahasının istikrar grafiğinden de tatmin olmayan Jose Mourinho, Yves Bissouma’nın en başta yazılı olduğu bir liste hazırlamış ve yönetimle toplantı gerçekleştirmişti! Akabindeki süreçte de Yves Bissouma ile birlikte kritik takviyeleri bekleyen Portekizli hoca, yönetimin pazarlık aşamasını tamamlamasına odaklanmış ama gelişmeler olumlu yönde olmamıştı.

Fenerbahçe’ye büyük müjde: Jose Mourinho’nun transferinde yeni fiyat 15 milyon Euro!

FENERBAHÇE’YE YVES BISSOUMA TRANSFERİ İÇİN 15 MİLYON EURO FIRSATI

Fenerbahçe’nin Yves Bissouma için transfer görüşmelerine başladığı ilk günlerde kapıyı 25 milyon Euro ile açan , geldiğimiz nokta itibarıyla ise büyük bir fikir değişikliğine gitti! Halihazırda diğer takımlar tarafından Yves Bissouma’nın; Tottenham ile olan kontratının son senesine girdiğinin gözetildiği dönemde, hiçbir kulüp yıldız için 25 milyon Euro teklif etmedi ve İngiliz ekibi de yeni sezon öncesindeki son günlerde flaş bir karar aldı ve beklentisini 15 milyon Euro bandına çekti.

Fenerbahçe’ye büyük müjde: Jose Mourinho’nun transferinde yeni fiyat 15 milyon Euro!

FENERBAHÇE’DE YVES BISSOUMA TRANSFERİ İÇİN BÜYÜK SAVAŞ

Fenerbahçe’ye 15 milyon Euro müjdesinin geldiği günde, aslında Yves Bissouma yeni bonservisiyle birlikte tüm transfer pazarına sunulmuş oldu! An itibarıyla ise Juventus gibi pek çok dev takım, geniş listede yer alan Yves Bissouma için Fenerbahçe ile birlikte tekrar planlamalara başladı.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ JOSE MOURINHO’NUN BİZZAT İSTEDİĞİ YVES BISSOUMA’NIN PERFORMANSI

Tottenham ile yol ayrımında olan Yves Bissouma; geçen sezon Londra ekibiyle 44 maça çıkmış ve 2514 dakika süre alıp, iki de gol atmıştı.

Fenerbahçe’ye büyük müjde: Jose Mourinho’nun transferinde yeni fiyat 15 milyon Euro!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE ORTA SAHASINDA KİMİN AYRILIĞI BEKLENİYOR?
Sarı lacivertliler, Sofyan Amrabat'ı takımdan göndermek istiyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’de Ali Koç harekâtı: Seçim öncesi son kozlar!
Barış Alper Yılmaz'a sürpriz talip: Galatasaray'dan ayrılık kararı!
ETİKETLER
#transfer
#jose mourinho
#jose mourinho
#tottenham
#orta saha
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Yves Bissouma
#Yves Bissouma
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.