Barış Alper Yılmaz'a sürpriz talip: Galatasaray'dan ayrılık kararı!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kritiği yapılıyor. Yıldız futbolcu Avrupa'ya transfer olmak isterken, sürpriz bir şekilde güçlü bir kadro kurmak isteyen Neom SC'nin radarına takıldı.

GALATASARAY'DA TRANSFERE ONAY ÇIKTI

Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz'a gelecek yüklü bir teklifle birlikte ayrılığın önünü açmak istiyor. Esasen ise yöneticiler, Barış Alper Yılmaz'ın vedasıyla birlikte yine yıldız bir futbolcu transferi yapmayı planlıyor. Halihazırda ise nihai karar, Barış Alper Yılmaz'a ait olacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN GALATASARAY SERÜVENİ

Galatasaray formasıyla 157 resmi maçta boy gösteren Barış Alper Yılmaz, 27 gol ve 21 asist yapmıştı. Son olarak da milli yıldızın öncelikli transfer hedefi olarak, İngiltere Premier Lig işaret ediliyordu.