Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Barış Alper Yılmaz'a sürpriz talip: Galatasaray'dan ayrılık kararı!

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a sürpriz bir talip çıktı. Milli yıldızın transferi için İngiltere ve İtalya'dan bahsedilirken, an itibarıyla ise Suudi Arabistan gündemi başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Barış Alper Yılmaz'a sürpriz talip: Galatasaray'dan ayrılık kararı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 17:57
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 17:57

'da kritiği yapılıyor. Yıldız futbolcu 'ya olmak isterken, sürpriz bir şekilde güçlü bir kadro kurmak isteyen Neom SC'nin radarına takıldı.

GALATASARAY'DA TRANSFERE ONAY ÇIKTI

Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz'a gelecek yüklü bir teklifle birlikte ayrılığın önünü açmak istiyor. Esasen ise yöneticiler, Barış Alper Yılmaz'ın vedasıyla birlikte yine yıldız bir futbolcu transferi yapmayı planlıyor. Halihazırda ise nihai karar, Barış Alper Yılmaz'a ait olacak.

Barış Alper Yılmaz'a sürpriz talip: Galatasaray'dan ayrılık kararı!

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN GALATASARAY SERÜVENİ

Galatasaray formasıyla 157 resmi maçta boy gösteren Barış Alper Yılmaz, 27 gol ve 21 asist yapmıştı. Son olarak da milli yıldızın öncelikli transfer hedefi olarak, işaret ediliyordu.

Barış Alper Yılmaz'a sürpriz talip: Galatasaray'dan ayrılık kararı!

Sıkça Sorulan Sorular

BARIŞ ALPER YILMAZ NEREDEN GELMİŞTİ?
Galatasaray, yıldız hücumcuyu Keçiörengücü'nden transfer etmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’de Ali Koç harekâtı: Seçim öncesi son kozlar!
Fenerbahçe kurtulmak isterken altın buldu! Tam 40 milyon euroluk teklif
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#avrupa
#barış alper yılmaz
#barış alper yılmaz
#İngiltere Premier Lig
#Suudi Arabistan Pro Lig
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#Ayrılık Iddiası
#neom sc
#Neom Sc
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.