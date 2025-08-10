Fenerbahçe’de Ali Koç harekâtı: Seçim öncesi son kozlar!

Fenerbahçe’de Ali Koç harekâtı resmen başladı. Yeniden başkan seçilmek isteyen Ali Koç, an itibarıyla tüm süreçleri hızlandırmaya karar verdi.

FENERBAHÇE’DE ALİ KOÇ’TAN TRANSFER SÜRPRİZLERİ

Fenerbahçe’nin yıldız transferlerinin geciktiği dönemde, Ali Koç tarafından seçim öncesi ‘hızlanma’ kararı geldi! Esasen ise Fenerbahçe’nin, Eylül ayındaki seçimden önce birkaç yıldız transferini ivedi şekilde açıklaması bekleniyor.

ALİ KOÇ’UN FENERBAHÇE İÇİN BANKALAR BİRLİĞİ PLANI

Başkan Ali Koç, mali tabloyu dengelemek adına Fenerbahçe ve Bankalar Birliği arasındaki anlaşmayı sonlandırmaya hazırlanıyor. Bu girişimdeki esas hedef ise seçim öncesinde faiz sürecini bitirmek ve sandıkta kulübün maddi yapılanmasıyla ilgili özel bir sunum gerçekleştirmek.

FENERBAHÇE’DE SEÇİM ZAMANI GELDİ

Fenerbahçe’nin önümüzdeki ay sandığa gideceği dönemde; şu an için Ali Koç’a rakip olarak Sadettin Saran, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp isimleri adaylıklarını açıklamıştı.