TGRT Haber
30°
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe’de Ali Koç harekâtı: Seçim öncesi son kozlar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Eylül ayında yapılacak olan erken seçim öncesinde yeni kararlar aldı. Sandığa güçlü gitmek isteyen Ali Koç, transferlerle birlikte mali tabloya yöneldi.

Fenerbahçe’de Ali Koç harekâtı: Seçim öncesi son kozlar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.08.2025
17:35
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
17:38

’de harekâtı resmen başladı. Yeniden başkan seçilmek isteyen Ali Koç, an itibarıyla tüm süreçleri hızlandırmaya karar verdi.

Fenerbahçe’de Ali Koç harekâtı: Seçim öncesi son kozlar!

FENERBAHÇE’DE ALİ KOÇ’TAN TRANSFER SÜRPRİZLERİ

Fenerbahçe’nin yıldız transferlerinin geciktiği dönemde, Ali Koç tarafından seçim öncesi ‘hızlanma’ kararı geldi! Esasen ise Fenerbahçe’nin, Eylül ayındaki seçimden önce birkaç yıldız transferini ivedi şekilde açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Ali Koç harekâtı: Seçim öncesi son kozlar!

ALİ KOÇ’UN FENERBAHÇE İÇİN BANKALAR BİRLİĞİ PLANI

Başkan Ali Koç, mali tabloyu dengelemek adına Fenerbahçe ve Bankalar Birliği arasındaki anlaşmayı sonlandırmaya hazırlanıyor. Bu girişimdeki esas hedef ise seçim öncesinde faiz sürecini bitirmek ve sandıkta kulübün maddi yapılanmasıyla ilgili özel bir sunum gerçekleştirmek.

Fenerbahçe’de Ali Koç harekâtı: Seçim öncesi son kozlar!

FENERBAHÇE’DE SEÇİM ZAMANI GELDİ

Fenerbahçe’nin önümüzdeki ay sandığa gideceği dönemde; şu an için Ali Koç’a rakip olarak Sadettin Saran, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp isimleri adaylıklarını açıklamıştı.

Fenerbahçe’de Ali Koç harekâtı: Seçim öncesi son kozlar!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE NEDEN EYLÜL'DE SEÇİME GİDİYOR?
Başkan Ali Koç, camianın tepkisi üzerine 13-14 Eylül tarihlerinde olağanüstü genel kurul yapılmasına karar vermişti.
ETİKETLER
#ali koç
#ali koç
#erken seçim
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Spor
