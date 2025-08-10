Uğurcan Çakır için Fenerbahçe ve Galatasaray yeniden devrede! Teklifler ortaya çıktı

Futbol sezonu önce Avrupa ardından Süper Lig maçlarıyla resmen başlarken, kulüplerin transfer çalışmaları da dört bir koldan devam ediyor. Fenerbahçe'de birçok mevki için takviye çalışmaları sürerken sarı-lacivertliler kaleci mevkii için rotasını yeniden Trabzonsporlu Uğurçan Çakır'a çevirdi. Ancak bir kez daha karşısında Galatasaray'ı buldu.

ARADA 3 MİLYON EUROLUK FARK VAR!

Sabah'ın haberine göre Manchester City'den Stefan Ortega'yı gündemine alan Fenerbahçe, İspanyol asıllı Alman eldivende umduğunu bulamayınca daha önce de ilgilendiği Uğurcan için Trabzonspor'un kapısını yeniden çaldı.

Haberde, Uğurcan için Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 18 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü. Buna karşın Galatasaray'ın ise 15 milyon euroluk bir teklifle Trabzonspor ile masaya oturduğu ifade edildi.

Diğer yandan Uğurcan ile iki ezeli rakibin yanı sıra Avrupa'dan bazı kulüplerin de ilgilendiği haberin detayında yer buldu.