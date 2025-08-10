Kerem Aktürkoğlu ve Okan Buruk arasında restleşme! Fenerbahçe'ye transferinin habercisi

Galatasaray’da iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve ardından Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nun, sarı-lacivertlilere gitmek istediği öne sürüldü. Ancak Şampiyonlar Ligi gruplarına henüz kalamayan Portekiz ekibi, oyuncunun satışına onay vermedi. Benfica’nın nihai kararını eleme turlarının sonucuna göre vereceği öğrenildi.

ARTIK TAKİPLEŞMİYORLAR

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Kerem’e kapılarının açık olduğunu dile getiren Okan Buruk’un, Instagram’dan milli futbolcuyu takipten çıkması dikkat çekti. Buruk’un bu hamlesine Kerem Aktürkoğlu da kısa sürede karşılık verdi ve hocasını takip etmeyi bıraktı.

TRANSFER İDDİALARINI ATEŞLEYEN GELİŞME

Bu karşılıklı hamleler, Galatasaray camiasında soğuk rüzgarlar estirirken, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer ihtimalinin kuvvetlendiği yorumlarına yol açtı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, iki ismin arasındaki gerilimin perde arkasını merakla takip ediyor.

