TGRT Haber
30°
Futbol
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Fenerbahçe kurtulmak isterken altın buldu! Tam 40 milyon euroluk teklif

İspanyol basını, Fenerbahçe'de gözden düşen Yossuef En-Nesyri'ye İngiliz ekibi West Ham'ın talip olduğunu ve 40 milyon euroluk teklif hazırladığını öne sürdü. Haberde Nesyri için kullanılan övgü dolu ifadeler dikkat çekti.

Fenerbahçe kurtulmak isterken altın buldu! Tam 40 milyon euroluk teklif
çalışmalarını sürdüren 'nin yıldız golcüsüne İngiltere'den talip çıktı. İspanyol futbol haberleri sitesi Fichajes, ekiplerinden 'ın sarı-lacivertlilerin Faslı golcübü 'yi transfer etmek için çalışmalara başladığını yazdı. Haberde Londra ekibinin, Nesyri için Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk bir teklif yapacağı iddia edildi.

Fenerbahçe kurtulmak isterken altın buldu! Tam 40 milyon euroluk teklif
Uğurcan Çakır için Fenerbahçe ve Galatasaray yeniden devrede! Teklifler ortaya çıktı

"OLGUNLUK, İSTİKRAR VE BİTİRİCİLİK"

Haberde transfer girişimine ilişkin yapılan yorumda "28 yaşındaki forvet, olgunluk, istikrar ve bitiricilik yeteneğiyle kıtanın en formda forvetleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe en iyi dönemini geçiriyor. Ancak Premier Lig'den gelen talepler karşısında onu kadroda tutmanın zor olacağını biliyorlar. West Ham'ın teklifi 40 milyon euroya ulaşacak ve Türk kulübünün reddetmesi zor olacak bu miktarı. Fakat önümüzdeki günlerde anlaşmanın önünü açabilir."

#transfer
#west ham united
#youssef en-nesyri
#İngiltere Premier Lig
#Fenerbahçe
#İspanyol Futbol Haberleri
#Futbol
