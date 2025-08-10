Fenerbahçe kurtulmak isterken altın buldu! Tam 40 milyon euroluk teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yıldız golcüsüne İngiltere'den talip çıktı. İspanyol futbol haberleri sitesi Fichajes, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın sarı-lacivertlilerin Faslı golcübü Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için çalışmalara başladığını yazdı. Haberde Londra ekibinin, Nesyri için Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk bir teklif yapacağı iddia edildi.

"OLGUNLUK, İSTİKRAR VE BİTİRİCİLİK"

Haberde transfer girişimine ilişkin yapılan yorumda "28 yaşındaki forvet, olgunluk, istikrar ve bitiricilik yeteneğiyle kıtanın en formda forvetleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe en iyi dönemini geçiriyor. Ancak Premier Lig'den gelen talepler karşısında onu kadroda tutmanın zor olacağını biliyorlar. West Ham'ın teklifi 40 milyon euroya ulaşacak ve Türk kulübünün reddetmesi zor olacak bu miktarı. Fakat önümüzdeki günlerde anlaşmanın önünü açabilir."

