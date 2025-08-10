Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Fenerbahçe'de şok gelişme! Sona gelinmişti... Transferden vazgeçildi

Son dakika haberi: Fenerbahçe, prensip anlaşmaya vardığı Niko Jankovic transferinden vazgeçmeyi düşünüyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de şok gelişme! Sona gelinmişti... Transferden vazgeçildi
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 14:52

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord’u ağırlayacak olan 'de sıcak bir gelişme yaşandı. Kadrosuna son olarak Milan Skriniar ile Nelson Semedo’yu katan ve Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu hamlesine yoğunlaşan Fenerbahçe, sürpriz bir isimle de anlaşma sağlamıştı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Sona gelinmişti... Transferden vazgeçildi

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Hırvat basınından Germanijak’ın haberine göre; sarı-lacivertliler HNK Rijeka forması giyen Niko Jankovic’in transferi için ileri seviyede görüşmeler yürütüyordu. Haberin devamında, Fenerbahçe’nin Jankovic için Hırvat ekibiyle 5,6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içeren bir teklif karşılığında anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Sona gelinmişti... Transferden vazgeçildi

TRANSFERDEN VAZGEÇTİLER

TRT ’un haberine göre ise, Fenerbahçe Yönetimi kulüp ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmasına rağmen transferi gerçekleştirmeme kararı aldı.

