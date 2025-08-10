Fenerbahçe'de şok gelişme! Sona gelinmişti... Transferden vazgeçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord’u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Kadrosuna son olarak Milan Skriniar ile Nelson Semedo’yu katan ve Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu hamlesine yoğunlaşan Fenerbahçe, sürpriz bir isimle de anlaşma sağlamıştı.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Hırvat basınından Germanijak’ın haberine göre; sarı-lacivertliler HNK Rijeka forması giyen Niko Jankovic’in transferi için ileri seviyede görüşmeler yürütüyordu. Haberin devamında, Fenerbahçe’nin Jankovic için Hırvat ekibiyle 5,6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içeren bir teklif karşılığında anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

TRANSFERDEN VAZGEÇTİLER

TRT Spor’un haberine göre ise, Fenerbahçe Yönetimi kulüp ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmasına rağmen transferi gerçekleştirmeme kararı aldı.