Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku'nun yeni adresi belli oldu! Premier Lig'e geri döndü

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Arthur Masuaku'nun yeni adresi İngiltere oldu. Tekrardan Premier Lig'e yükselen Sunderland, Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku'nun yeni adresi belli oldu! Premier Lig'e geri döndü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 13:09

ile olan sözleşmesi sona eren Demokratik Kongolu futbolcu 'nun yeni adresi belli oldu. Bu sezon 'e yeniden yükselen Sunderland, Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku'nun yeni adresi belli oldu! Premier Lig'e geri döndü

SPEAKMAN'DAN MASUAKU'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Sunderland Sportif Direktörü Kristjaan Speakman, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Arthur, Premier Lig'de hatırı sayılır deneyime sahip ve kadromuzu güçlendirecek farklı bir profile sahip bir oyuncu. Topla oynama konusunda güçlü, çok yönlü bir bek ve sadece savunmada değil, aynı zamanda son bölgede de etkili. Bilgi ve deneyimlerini takımla paylaşmaya istekli ve bu, inşa etmeye devam ettiğimiz ortama fayda sağlıyor. Onu kadromuza kattığımız için çok mutluyuz ve onu kadromuza entegre etmek için hemen çalışmaya başlayacağız, böylece mümkün olan en kısa sürede olumlu bir etki oluşturabilir" ifadelerine yer verdi.

Siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda toplam 108 müsabakada görev alan Masuaku, 3 gol, 18 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku'nun yeni adresi belli oldu! Premier Lig'e geri döndü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sivasspor'da ayrılık haberi! Rey Manaj'ın yeni adresi belli oldu
Alexander Sörloth transferi resmen duyuruldu: Fenerbahçe ve Galatasaray derken Süper Lig'deki yeni adresi belli oldu!
ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#premier lig
#arthur masuaku
#Sunderland
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.