Alexander Sörloth transferi resmen duyuruldu: Fenerbahçe ve Galatasaray derken Süper Lig'deki yeni adresi belli oldu!

Alexander Sörloth ile Fenerbahçe ve Galatasaray yakından ilgilenirken, gündeme bomba gibi bir Beşiktaş iddiası düştü. Uzun zamandır Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarında olan Alexander Sörloth; an itibarıyla Beşiktaş'a transfer olmaya çok yakın, işte Süper Lig'e dönüş hikâyesinin tüm ayrıntıları.

Alexander Sörloth transferinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önüne geçti. İspanyol basınının duyurduğu habere göre Alexander Sörloth için Atletico Madrid ile yeniden temaslara başlayan Beşiktaş, transferde Fenerbahçe ve Galatasaray'a adeta ters köşe yaptı.

ALEXANDER SORLOTH TRANSFERİNDE BEŞİKTAŞ'TAN SÜRPRİZ: FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A TRANSFERDE TERS KÖŞE

Alexander Sörloth için Beşiktaş'ın transferde devreye girmesi, Fenerbahçe ve Galatasaray cephelerinde şaşkınlığa sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde Alexander Sörloth transferine dair açıklamalar yapan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, şu an için Norveçli golcüyü almanın zor olduğunu ifade etmişti! Akabinde ise İspanyol basınından sürpriz bir gelişme duyuruldu ve Beşiktaş'ın Alexander Sörloth için nabız yokladığı, Atletico Madrid ile de yeniden temaslarda bulunduğu bilgisi paylaşıldı. İspanyol ekibinin gelecek sezon hücum hattını yeniden yapılandıracağını öne süren dış basın, Alexander Sörloth için de ayrılığa izin çıktığını ve yaz döneminde sürecin tamamlanacağını aktardı.

ALEXANDER SORLOTH İLE FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA İLGİLENİYORDU

Trabzonspor'daki başarılı performansıyla Süper Lig'de iz bırakan Alexander Sörloth, uzun zamandır Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer gündemindeydi.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER HEDEFİ ALEXANDAR SORLOTH VE ATLETICO MADRID PERFORMANSI

Şampiyonluğa oynayan Atletico Madrid'in hücum rotasonunda önemli katkılar sağlayan Alexander Sörloth, İspanyol ekibiyle bu sezon 43 maça çıktı ve 16 gol ile 2 asistlik skor üretti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Atletico Madrid'in 2024 yazında 32 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Alexander Sörloth, sık sık yedek kalmış ve bu konuyla ilgili açıklamalar da yapmıştı. Son olarak 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Norveçli golcünün, yeni bir yıldız forvet transferiyle birlikte takımdan ayrılması bekleniyor.