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 | Burak Ayaydın

İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor: Persepolis'ten transferde ters köşe!

İsmail Kartal'ın transferdeki yeni hedefi Fenerbahçeli Serdar Aziz oldu. Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Serdar Aziz için 'transfer edilmeli' raporu verdi.

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İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor: Persepolis'ten transferde ters köşe!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 11:07

Persepolis'in hocası İsmail Kartal, Fenerbahçeli Serdar Aziz'e talip oldu. Fenerbahçe'nin 'gönderilecekler' listesinde tuttuğu Serdar Aziz'i transfer etmek isteyen İsmail Kartal, Persepolis yönetimiyle özel bir görüşme gerçekleştirdi.

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE'DEN SERDAR AZİZ'İ PERSEPOLIS'E TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Persepolis'in gelecek sezon planlamalarını yürüten İsmail Kartal, Fenerbahçeli Serdar Aziz'i transfer listesinin başına yazdı. Persepolis'in kadro kalitesinden memnun olmayan İsmail Kartal, daha önceki açıklamalarında da Türkiye'den transferler yapmak istediğini belirtmişti ve bu beklentiden hareketle de Serdar Aziz kritiği gündeme geldi! İsmail Kartal'ın Persepolis yönetimiyle görüştüğü transfer sürecinin, gelecek yaza doğru kesinleşmesi bekleniyor.

İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor: Persepolis'ten transferde ters köşe!

İSMAİL KARTAL'IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ SERDAR AZİZ'DE SIKINTILI DÖNEMLER

Fenerbahçe'de çok fazla forma şansı bulamayan ve ayrıca da sakatlıklar yaşayan Serdar Aziz, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte emekli olmaya hazırlanıyordu. An itibarıyla ise İsmail Kartal'ın hamlesiyle birlikte 34 yaşındaki savunmacının nasıl bir karar alacağı ayrıca merak konusu oldu.

İSMAİL KARTAL İÇİN PERSEPOLIS'TE İŞLER İYİ GİTMİYOR

İran Ligi'nin 27. haftasında kendi sahasında Sepahan'a 2-0 mağlup olan Persepolis'te; eleştiri okları İsmail Kartal'a yönelmiş ve deneyimli hoca maç sonunda, "Gerçekleri konuşmalıyız. Persepolis geçen yıldan bu yana gerilemede. En iyi oyuncularını kaybetti. Yeni bir takım kurmamız gerekiyor. Bazı mevkilerde orijinal oyuncumuz yok. Dolayısıyla Persepolis'i yeniden inşa etmeyi planlıyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. 3 aydır buradayım. Hayatım tesislerden otele, otelden tesislere şeklinde ilerliyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor: Persepolis'ten transferde ters köşe!

SERDAR AZİZ'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 135 maça çıkan Serdar Aziz, 11 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

SERDAR AZİZ NEDEN EMEKLİLİĞİ DÜŞÜNÜYOR?
Kariyerinde pek çok kez sakatlanan Serdar Aziz, artık futbola veda etmenin daha doğru olacağını söylemişti.
ETİKETLER
#Serdar Aziz
#Serdar Aziz
#ismail kartal
#ismail kartal
#Transfer Haberleri
#Persepolis
#Fenerbahçe Transferleri
#Spor
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