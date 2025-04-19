İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor: Persepolis'ten transferde ters köşe!

İsmail Kartal'ın transferdeki yeni hedefi Fenerbahçeli Serdar Aziz oldu. Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Serdar Aziz için 'transfer edilmeli' raporu verdi.
Persepolis'in hocası İsmail Kartal, Fenerbahçeli Serdar Aziz'e talip oldu. Fenerbahçe'nin 'gönderilecekler' listesinde tuttuğu Serdar Aziz'i transfer etmek isteyen İsmail Kartal, Persepolis yönetimiyle özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Persepolis'in gelecek sezon planlamalarını yürüten İsmail Kartal, Fenerbahçeli Serdar Aziz'i transfer listesinin başına yazdı. Persepolis'in kadro kalitesinden memnun olmayan İsmail Kartal, daha önceki açıklamalarında da Türkiye'den transferler yapmak istediğini belirtmişti ve bu beklentiden hareketle de Serdar Aziz kritiği gündeme geldi! İsmail Kartal'ın Persepolis yönetimiyle görüştüğü transfer sürecinin, gelecek yaza doğru kesinleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de çok fazla forma şansı bulamayan ve ayrıca da sakatlıklar yaşayan Serdar Aziz, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte emekli olmaya hazırlanıyordu. An itibarıyla ise İsmail Kartal'ın hamlesiyle birlikte 34 yaşındaki savunmacının nasıl bir karar alacağı ayrıca merak konusu oldu.
İran Ligi'nin 27. haftasında kendi sahasında Sepahan'a 2-0 mağlup olan Persepolis'te; eleştiri okları İsmail Kartal'a yönelmiş ve deneyimli hoca maç sonunda, "Gerçekleri konuşmalıyız. Persepolis geçen yıldan bu yana gerilemede. En iyi oyuncularını kaybetti. Yeni bir takım kurmamız gerekiyor. Bazı mevkilerde orijinal oyuncumuz yok. Dolayısıyla Persepolis'i yeniden inşa etmeyi planlıyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. 3 aydır buradayım. Hayatım tesislerden otele, otelden tesislere şeklinde ilerliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe formasıyla toplamda 135 maça çıkan Serdar Aziz, 11 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.