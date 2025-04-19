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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi: Başkan Serdal Adalı ile karşı karşıya geldiler!

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ile Ciro Immobile arasında tezat bir durum ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Ciro Immobile'nin transfer sürecine dair açıklama yapan Serdal Adalı'ya; İtalyan futbolcudan şaşırtan bir cevap geldi ve transfer konusunu netleştirdi, tabii Beşiktaş'ın beklentilerinin aksi yönünde.

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Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi: Başkan Serdal Adalı ile karşı karşıya geldiler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 09:36

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Ciro Immobile arasındaki transfer beklentileri an itibarıyla çok farklı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı; Ciro Immobile'nin gelecek sezon takımdan ayrılacağı yönünde açıklamalar yaparken, İtalyan hücumcudan ise tam aksi yönde bir sosyal medya paylaşımı geldi ve Ole Gunnar Solskjaer'in 'ayrılmalı' raporuna rağmen kalacağını belirtti.

Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi: Başkan Serdal Adalı ile karşı karşıya geldiler!

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER KRİZİ: BAŞKAN SERDAL ADALI VE CIRO IMMOBILE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Beşiktaş'ta sular durulmuyor! Başkan Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde Ciro Immobile transferiyle ilgili açıklama yapmış ve "Ciro'nun gelecek sezonun parasını isteyeceğini düşünmüyorum. Dünya çapında bir futbolcu ve sezon sonunda ayrılacaktır diye düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Akabinde ise dün gece sosyal medya paylaşımı yapan Ciro Immobile, Serdal Adalı'ya cevap niteliğinde bir açıklama yaptı ve "Beşiktaş forması benim için çok büyük bir anlam taşıyor. 2024'ün Temmuz ayında, büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul’a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek." dedi.

Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi: Başkan Serdal Adalı ile karşı karşıya geldiler!

BEŞİKTAŞ'TA CIRO IMMOBILE KRİZİ

Yüksek tempo yapamayışı sebebiyle Beşiktaş'ın hücum hattında oyun anlamında sorunlara sebep olan Ciro Immobile, an itibarıyla beklentilerin aksine kalmak istediğini belirtti ve Beşiktaş yönetimini mali anlamda krize davet etti. Halihazırda çok yüksek bir maaşı olan Ciro Immobile, esasen ise böyle bir parayı başka takımlardan alamadığı için tercihini kalmaktan yana kullandı! Zira oyuncu bir dönem kulüp aradığını açıklamış ama süreç mali anlamda olumlu ilerlememişti.

MENAJERİ DE TRANSFERDEKİ MAAŞ KONUSUNU AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz ay Ciro Immobile'nin Beşiktaş'a transferiyle ilgili İtalya basınına konuşan menajer Marco Sommella, İtalyan hücumcunun Türkiye'ye transferi için 'bu yaştan sonra maaşı ikiye katlamak fena bir anlaşma değil' demişti.

Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi: Başkan Serdal Adalı ile karşı karşıya geldiler!

CIRO IMMOBILE'NİN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 36 maça çıkan İtalyan, 15 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

IMMOBILE NEREDEN GELMİŞTİ?
Beşiktaş, deneyimli hücumcuyu Lazio'dan transfer etmişti.
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