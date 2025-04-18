Mehmet Demirkol'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na sert eleştiri:

Socrates YouTube kanalında gündemi değerlendiren Mehmet Demirkol, hakem konusunda net konuştu. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hiçbir Türk hakemin olmayışına sitem eden Mehmet Demirkol, Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'işleri zorlaştırıyorsunuz' mesajını verdi.

MEHMET DEMİRKOL'DAN TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NA HAKEM ELEŞTİRİSİ

"FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemimiz olmayacak, nasıl olur öyle bir şey... Nasıl olur biliyor musun? Sen diğer ülke federasyonlarına tek tek ulaşıp, 'Allah aşkına bizde hakem yok, lütfen bize bir hakem verin' diye bütün Avrupa'yı dolaşırsan, işte böyle hakemin olmaz o önemli turnuvalarda! Buna ne diyeceğimi bilemiyorum artık ya. Bu kadar kendisine hayatı zorlaştıran bir ülke olabilir mi ya? Şu durumu uğraşsan yapamazdın. İstesen başaramazdın. Dünya futbol tarihinde ilk kırmızı kartı gösteren Türk bir hakemdi. Bugün gelinen noktayı anlamak çok zor. Sonra Polonya'dan hakem getir, köy takımlarına yenil, sponsor bulun işte, anca sponsor bulmaya devam edin."