Alvaro Morata transferi gerçekleşiyor: Galatasaray'da sürpriz ayrılık!

Galatasaray'da Alvaro Morata transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Victor Osimhen'in ilk tercih olmasından dolayı düzenli forma giyemeyen Alvaro Morata; an itibarıyla Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor ve yeni adres olarak da İtalya ve İspanya ihtimalleri iyice ön plana çıkmış durumda.

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Alvaro Morata'da flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'a transfer olurken ilk 11 sözü verilen Alvaro Morata, Victor Osimhen'den dolayı yedek kalmasıyla birlikte Süper Lig'den ayrılmaya karar verdi ve menajer sürecini başlattı.

GALATASARAY'DA ALVARO MORATA TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR: SÜRPRİZ AYRILIK

Galatasaray'ın ara transferde Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata, İstanbul'daki sürecinden memnun değil ve Okan Buruk tarafından verilen ilk 11 sözünün tutulmamasından da çok rahatsız olmuş durumda. Yaşananlardan hareketle Galatasaray'dan ayrılmaya karar veren Alvaro Morata, menajeriyle görüşme gerçekleştirdi ve kendisi için yeni kulüp bulma sürecini başlattı. Halihazırda İspanya'dan ve İtalya'dan talipleri olan golcünün, yeni adresinin bu iki ülkeden biri olması bekleniyor.

ALVARO MORATA VE GALATASARAY TRANSFERİ NASIL PLANLANMIŞTI?

Galatasaray'a gelirken ilk 11 sözü alan ve bu maddeden hareketle kiralık transfer anlaşmasına satın alma opsiyonunun eklenmesini kabul eden Alvaro Morata, an itibarıyla fikir değiştirdi ve yedek kalacağı bir takımda devam etmemeye karar verdi. Esas hedefi 2026 Dünya Kupası'nda oynamak olan Alvaro Morata, düzenli forma giyeceği bir projede yer almak amacıyla Galatasaray'a gelmişti ama işler planlandığı gibi gitmedi! Okan Buruk'un Victor Osimhen tercihinden hareketle satın alma opsiyonunun kullanılmamasını isteyen yıldız golcü, gelecek yaz transfer olmayı planlıyor.

ALVARO MORATA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Alvaro Morata; Galatasaray formasıyla şu ana kadar 9 maça çıkarken, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.