Fatih Terim'in Al Shabab'ı takıldı: kritik puan kaybı!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. haftasında Al Shabab, kendi sahasında Al Akhdoud'u ağırladı. Fatih Terim'in öğrencilerinin favori olarak çıktığı maçta, sürpriz bir puan kaybı yaşandı ve mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

FATİH TERİM'İN AL SHABAB'I TAKILDI

Fatih Terim için üst sıralara doğru önemli bir 3 puanı barındıran maç, küme düşme hattındaki Al Akhdoud'un istediği gibi sona erdi. Başkent Riyad'daki Al Shabab Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmazken, Al Shabab'ın 3 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.

FATİH TERİM'İN EKİBİ 6. SIRADA

Al Shabab, bu beraberlikle puanını 50'ye yükseltti ve lig tablosunda 6. sırada yer aldı.