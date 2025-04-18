Fatih Terim'in Al Shabab'ı takıldı: kritik puan kaybı!

İstanbul
Suudi Arabistan Pro Lig'de Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab ile Al Akhdoud karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelede puanlar paylaşıldı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. haftasında Al Shabab, kendi sahasında Al Akhdoud'u ağırladı. Fatih Terim'in öğrencilerinin favori olarak çıktığı maçta, sürpriz bir puan kaybı yaşandı ve mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.
Fatih Terim için üst sıralara doğru önemli bir 3 puanı barındıran maç, küme düşme hattındaki Al Akhdoud'un istediği gibi sona erdi. Başkent Riyad'daki Al Shabab Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmazken, Al Shabab'ın 3 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.
Al Shabab, bu beraberlikle puanını 50'ye yükseltti ve lig tablosunda 6. sırada yer aldı.