İngiltere'de 9 gollü maç: Manchester United Olympique Lyon'u eledi!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester United ile Olympique Lyon karşı karşıya geldi. Fransa'da 2-2 biten ilk maçın ardından, İngiltere'de ise tam 9 gol oldu ve ev sahibi Manchester United yarı finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde şaşkınlığa sebep olan bir skor ortaya çıktı. Manchester United ile Olympique Lyon, Fransa'daki ilk maçtan sonra İngiltere'deki rövanşta adeta düello gerçekleştirdi. Normal süresi 2-2 biten maçı, uzatmalarda Manchester United 5-4 kazandı ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu.

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Heyecanlı mücadelenin normal süresi 2-2 biterken, 89. dakikada Lyon'lu Tolisso kırmızı kart gördü ve Fransız ekibi uzatma bölümüne 10 kişi girdi. Akabinde ise 10 kişi olmasına rağmen United'a adeta şok yaşatan ve 4-2 öne geçen misafir takım, uzatmanın son 6 dakikasında tam 3 gol yedi ve sansasyonel bir şekilde turnuvaya veda etti.

BEŞİKTAŞ DETAYI

Grup etabında Olympique Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Fransız ekibinin turnuva boyunca 90 dakikalık bölümde aldığı tek yenilgiyi yaşatmış oldu.