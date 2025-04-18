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 | Burak Ayaydın

İngiltere'de 9 gollü maç: Manchester United Olympique Lyon'u eledi!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester United ile Olympique Lyon karşı karşıya geldi. Fransa'da 2-2 biten ilk maçın ardından, İngiltere'de ise tam 9 gol oldu ve ev sahibi Manchester United yarı finale yükseldi.

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İngiltere'de 9 gollü maç: Manchester United Olympique Lyon'u eledi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 09:44

UEFA Avrupa Ligi'nde şaşkınlığa sebep olan bir skor ortaya çıktı. Manchester United ile Olympique Lyon, Fransa'daki ilk maçtan sonra İngiltere'deki rövanşta adeta düello gerçekleştirdi. Normal süresi 2-2 biten maçı, uzatmalarda Manchester United 5-4 kazandı ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu.

İngiltere'de 9 gollü maç: Manchester United Olympique Lyon'u eledi!

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Heyecanlı mücadelenin normal süresi 2-2 biterken, 89. dakikada Lyon'lu Tolisso kırmızı kart gördü ve Fransız ekibi uzatma bölümüne 10 kişi girdi. Akabinde ise 10 kişi olmasına rağmen United'a adeta şok yaşatan ve 4-2 öne geçen misafir takım, uzatmanın son 6 dakikasında tam 3 gol yedi ve sansasyonel bir şekilde turnuvaya veda etti.

İngiltere'de 9 gollü maç: Manchester United Olympique Lyon'u eledi!

BEŞİKTAŞ DETAYI

Grup etabında Olympique Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Fransız ekibinin turnuva boyunca 90 dakikalık bölümde aldığı tek yenilgiyi yaşatmış oldu.

İngiltere'de 9 gollü maç: Manchester United Olympique Lyon'u eledi!

Sıkça Sorulan Sorular

OLYMPIQUE LYON'UN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Fransız temsilcisinin piyasa skalası 226.9 milyon Eurodur ve bu miktar, rakip Manchester United'ın yaklaşık olarak 3'te birine tekabül etmektedir.
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