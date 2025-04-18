Chelsea, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalde çıktı!

İstanbul
UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Chelsea, Legia Varşova'ya 2-1 mağlup oldu ancak yarı finale yükseldi.
Chelsea, UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Legia Varşova ile karşı karşıya geldi. Chelsea, Legia Varşova karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Chelsea'nin golünü 33'üncü dakikada Marc Cucurella kaydetti. Legia Varşova'da fileleri 10'uncu dakikada penaltıdan Tomas Pekhart ve 53'üncü dakikada Steve Kapuadi havalandırdı.
İlk maçta rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden Chelsea, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi.