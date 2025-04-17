Real Betis, Konferans Ligi'nde yarı finalde!

İstanbul
UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Jagiellonia ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Real Betis yarı finale yükseldi.
Polonya ekibi Jagiellonia, UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçında İspanyol rakibi Real Betis ile karşılaştı. Jagiellonia ile Real Betis arasındaki maç 1-1'lik skorla sona erdi.
Jagiellonia'da fileleri 81. dakikada Darko Churlinov havalandırırken Real Betis'in golünü 78. dakikada Cedric Bakambu kaydetti.
İlk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Real Betis, bu sonucun ardından yarı finale yükseldi.