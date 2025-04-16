Dursun Özbek'ten Ali Koç'a 'ahlak' göndermesi:

Galatasaray, RAMS Park'taki Özhan Canaydın Salonu'nda divan kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Yönetimin bir araya geldiği ortamda gündeme dair açıklamalar yapan Dursun Özbek, Fenerbahçe rekabetine dair net konuştu.

GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMALAR

Riva projesinde yeni gelişmelerin olduğunu aktaran Özbek, "Yeni sözleşmeler yapıldı. Bu sözleşmelerle Galatasaray çok önemli mali getirilere sahip olacak. Galatasaray Adası'nda da havuz bölümlerinin kazıklarının çürümüş olmasından dolayı orada çalışmalar devam ediyor. Adayı şu anda işletmeye açtık. Çalışmalarımız sizlere rahatsızlık vermeyecek şekilde devam ediyor. Galatasaray'ın dünyaca tanınan bir spor markası olması ve bir sivil toplum kuruluşu özelliğine sahip olması, bu değerlerin gelecek yıllara taşınması açısından büyük önem kazanıyor. Bu yüzden arkadaşlarımla bu değerlere özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca sportif sürece de değinen Özbek, "Erkek basketbol takımımız, tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Erkek voleybol takımımız da Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazandığı maçın rövanşına çıkacak. İnanıyorum ki bugün de takımımız net bir galibiyetle alarak adını finale yazdıracak. Ayrıca kadın voleybol takımımız ise yarın üçüncülük maçına çıkacak. Son olarak tekerlekli sandalye basketbol takımımız da hafta sonu kendi evimizde şampiyonluk maçı için son karşılaşmasına çıkacak." diye konuştu.

TESİSLEŞMEYE VURGU

"Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. İhtiyacımız olan tesisleri tamamladığımız zaman tüm takımlarımız sürdürülebilir bir şekilde sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en üst sıralarındaki yerini kuvvetlendirecek. Tesisleşme, olmazsa olmaz. Türkiye'yi yurt dışında gururlandırmak istiyorsak, tesislerimizi tamamlamamız lazım. Bunun için çalışıyoruz. Futbol tesislerimiz, bize çok yakıştı. Salon sporlarında da artık maçları oynamak için yer aramaktan vazgeçmemiz lazım. Kulüp için tesisleşmeyi tamamlamamız lazım."

AHLAK KONUSU

"Camianın çok sevdiği 'Mayıslar bizimdir' mottosu var. Tüm algı çalışmalarına rağmen camiamızla dimdik bir şekilde hedefe doğru gidiyoruz. Tüm üyelerimizden ve taraftarlarımızdan takımımıza destek vermelerini istiyorum. Oluşturulmak istenen gergin ortamlara rağmen biz sahada kalmaya devam ediyoruz. Galatasaray, şampiyonluk uğruna toplumu geren, kardeşi kardeşe düşman eden bir kulüp olmamıştır, olmayacaktır. Galatasaray, her zaman sahada kazandığı şampiyonluklarla her sporseverin takdirini kazanmıştır. Bu yüzden Galatasaray'ın başarıları da Türk halkına huzur, mutluluk ve umut verir. Galatasaray'ın ülkemizi yurt dışında temsil ettiği her an bu umudun yansımasıdır. Galatasaray yurt dışında başarıya yürüdüğü zaman, 85 milyonun onun arkasında olduğunu gördük. Kopenhag'da aldığımız UEFA Kupası da bunun göstergesidir. O günkü sevinci hatırlayalım. Ülkemiz insanlarının nasıl sevindiğini hatırlayalım. Sürekli gerginlik peşinde koşan umutsuz insanlara sesleniyorum. Bu ülke insanı, sırf bir şampiyonluk kazanmak için yarattığınız bu ortamdan çok sıkıldı. Gelin artık bu düşmanca tavırlarınızdan, söylerken inanmadığınız sözlerden, kazanmak uğruna yaptığınız ahlaki açıdan sorunlu hareketlerden kaçının. Bu ülke sporuna dair sorumluluklarınızı yerine getirin. Sahaya dönün. Bizi orada yakalayıp geçmeye çalışın. Ben de biliyorum zor olduğunu. Biz 25. şampiyonluğumuzu kazanıp 5. yıldızı takacağız."