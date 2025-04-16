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 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye Didier Drogba formülü: Edin Dzeko ayrılıyor düğüm çözülüyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Edin Dzeko sonrasında Yoane Wissa aracılığıyla Didier Drogba formülünü uygulamak istiyor. Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'den ayrılması beklenen dönemde; Jose Mourinho'dan Didier Drogba stilindeki Yoane Wissa transferi için talep geldi, işte tüm detaylar.

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Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye Didier Drogba formülü: Edin Dzeko ayrılıyor düğüm çözülüyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 10:50

Fenerbahçe'de Edin Dzeko ayrılığı sonrasında Jose Mourinho tarafından Didier Drogba stilindeki Yoane Wissa transferi için istek geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Foot Mercato'nun haberine göre Edin Dzeko'nun ayrılığıyla birlikte Didier Drogba stilindeki Yoane Wissa transferi için yönetimle görüşme gerçekleştirdi ve talepte bulundu.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye Didier Drogba formülü: Edin Dzeko ayrılıyor düğüm çözülüyor!

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'NUN EDIN DZEKO SONRASINDAKİ TRANSFERİ YOANE WISSA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Edin Dzeko ile sözleşme uzatılmaması konusuna dair flaş bir hamle gerçekleştirdi! Yönetimle özel bir görüşme yapan Jose Mourinho, Edin Dzeko sonrasında tempoyu yukarı çekebilecek Yoane Wissa için transfer isteğinde bulundu. Fenerbahçe'nin akan oyunda ağır kaldığının farkında olan Portekizli hoca, Yoane Wissa hamlesiyle bu sıkıntının aşılacağını ve hücum hattında dinamik bir yapıya bürüneceklerini anlattı. Halihazırda Premier Lig ekibi Brentford'un formasını giyen Yoane Wissa, sözleşmesinin son yılına girmek üzere ve İngiliz ekibi tarafından da gözden çıkarılabilir durumda.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye Didier Drogba formülü: Edin Dzeko ayrılıyor düğüm çözülüyor!

JOSE MOURINHO'DAN YOANE WISSA TRANSFERİYLE DIDIER DROGBA FORMÜLÜ

Jose Mourinho, Porto'dan Chelsea'ye gittiği dönemde başkandan tek bir forvet istemişti. Dünyadaki herhangi bir ismi transfer edebileceklerini söyleyen Chelsea Başkanı Abramoviç'e, sadece Marsilya'dan genç bir çocuğun adını yani Didier Drogba'yı veren Mourinho'ya, Abramoviç şaşkınlıkla tepki vermiş ve 'o kim' diye sormuştu. Ardından ise 'sadece onu istiyorum' diyen Mourinho, "Didier Drogba'yı alalım ve Chelsea'nin geleceğini kurtaralım." demiş ve önsezisinde de haklı çıkmıştı. Bugün gelinen noktada da yine aynı sürecin yaşandığı döngüde, oyun stiliyle Didier Drogba'ya benzetilen Yoane Wissa transferi gündeme geldi. Esasen ise güçlü ve yıpratıcı forvetleri sevdiği bilinen Jose Mourinho, bu transferle birlikte Fenerbahçe yönetimine rahat bir lig şampiyonluğu vaadinde bulundu.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye Didier Drogba formülü: Edin Dzeko ayrılıyor düğüm çözülüyor!

YOANE WISSA'NIN BRENTFORD PERFORMANSI

İngiliz ekibiyle bu sezon 33 maça çıkan Yoane Wissa, 2539 dakika sahada kaldı ve 16 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

TRANSFERİN MALİYETİ NEDİR?
Wissa'nın güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilse de; deneyimli hücumcunun sözleşmesindeki son seneye giriyor oluşu ibreyi Fenerbahçe'ye çeviriyor ve daha makul bir anlaşma için avantaj sağlıyor.
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ETİKETLER
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#Fenerbahçe Transferi
#Transfer Haberleri
#Yoane Wissa
#Spor
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