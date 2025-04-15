Milan Skriniar'ın geleceği belli oldu: Fenerbahçe'de transfer bilmecesi çözüldü!

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, transferle ilgili kararını verdi. Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen Milan Skriniar, sarı lacivertli yönetimle özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçeli Milan Skriniar'ın geleceği netleşti. Sezon sonunda PSG'ye dönüp dönmeyeceği tartışma konusu olan Milan Skriniar, Fenerbahçe kariyeriyle ilgili önemli bir karar verdi ve yönetimle kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE'DE MILAN SKRINIAR TRANSFERİ NETLEŞİYOR

Fenerbahçe'nin devre arasında PSG'den kiraladığı Milan Skriniar, Türkiye'deki geleceğiyle ilgili son kararını aldı. Fenerbahçe'nin projelerinden memnun olan deneyimli savunmacı, an itibarıyla kalmaya karar verdi ve yönetime de bu fikrini iletti! Milan Skriniar'ın da isteğiyle harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, PSG'den oyuncunun bonservisini almak için çalışmalara hız verdi.

MILAN SKRINIAR'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 16 maça çıkan Skriniar, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 30 yaşındaki Slovak, performansıyla genel olarak sınıfı geçti.