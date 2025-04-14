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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Transferi resmen duyurdular

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder transferi için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz transfer döneminde MLS'e giden Cengiz Ünder için an itibarıyla Fenerbahçe'ye müjde geldi, işte kritik sürecin tüm ayrıntıları.

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Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Transferi resmen duyurdular
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 10:57

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder transferi için sürpriz bir süreç söz konusu. Devre arasında Cengiz Ünder'i MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralayan Fenerbahçe; gelecek yaz planlamalarında mali olarak daha da güçlü olacak, zira Cengiz Ünder için transferde ciddi talipler var.

FENERBAHÇE'DE CENGİZ ÜNDER TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Cengiz Ünder için yüklü miktarda bonservis ödeyen Fenerbahçe, sonraki süreçte ise milli futbolcudan beklediği verimi alamamıştı. Akabinde ise gün geçtikçe sarı lacivertli taraftarların da tepkisinin arttığı Cengiz Ünder süreci, 27 yaşındaki hücumcunun MLS'e kiralanmasıyla son bulmuştu. Los Angeles FC ile yaptığı transfer anlaşmasına satın alma opsiyonu da ekleyen Fenerbahçe, an itibarıyla Amerika'dan beklemediği bir müjde aldı! Cengiz Ünder'in potansiyelinin bazı anlarda dikkat çektiği MLS sürecinde, Los Angeles FC dışında Amerika'dan birkaç kulüp daha milli futbolcuya talip olmuş durumda.

Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Transferi resmen duyurdular

FENERBAHÇE'NİN CENGİZ ÜNDER PİYANGOSUNU ABD BASINI DUYURDU

Cengiz Ünder için Los Angeles FC'nin satın alma opsiyonuna değinen dış basın, kulübün bunu kullanmaması durumundaysa transfer için başka MLS ekiplerinin devreye gireceğini belirtti ve 27 yaşındaki kanat oyuncusunun gelecek yaz Amerika'ya kalıcı anlaşmayla geleceğini ifade etti. Cengiz Ünder'in yeteneğini zamanla daha da iyi göstereceğini düşünen MLS kulüpleri, milli futbolcu için Fenerbahçe'ye yüksek miktarda teklifler yapmaya hazırlanıyorlar.

Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Transferi resmen duyurdular

CENGİZ ÜNDER'İN LOS ANGELES FC PERFORMANSI

Los Angeles FC formasıyla şu ana kadar 8 maça çıkan Cengiz Ünder, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

CENGİZ ÜNDER HANGİ TAKIMIN ALTYAPISINDAN ÇIKMIŞTI?
Milli futbolcu, Altınordu projesinin bir parçası olarak dikkatleri üzerine çekmişti.
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#mls
#mls
#Los Angeles Fc
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Futbol A.ş
#Cengiz Ünder
#Spor
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