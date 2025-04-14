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 | Burak Ayaydın

Burak Yılmaz için Kasımpaşa'da ayrılık çanları çalıyor: "Nasıl konuşuyorsun lan sen"

Burak Yılmaz için Kasımpaşa yönetiminden uyarı geldi. Süper Lig'de Kasımpaşa'nın Kayserispor deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından taraftarlarla tartışma yaşayan Burak Yılmaz'a, İstanbul ekibinin yönetimi tarafından ültimatom verildi.

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KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 11:41

Burak Yılmaz'ın Kayserispor ile Kasımpaşa maçının ardından taraftarla girdiği diyalog çok tepki çekti. Anlık gerilimin olduğu ortamda bir taraftara "Nasıl konuşuyorsun lan sen" diyen Burak Yılmaz'a, Kasımpaşa yönetiminden ültimatom geldi ve daha dikkatli olması istendi.

Burak Yılmaz için Kasımpaşa'da ayrılık çanları çalıyor: "Nasıl konuşuyorsun lan sen"

BURAK YILMAZ'IN KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI SONRASINDAKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Burak Yılmaz'ın ekibi Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'a konuk oldu ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sürecin devamında ise Burak Yılmaz, tatsız bir olay yaşadı! Kasımpaşa takımı otobüse binerken, bir taraftar Fenerbahçe maçıyla ilgili imalı bir laf attı ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'da tansiyon yükseldi. Akabinde ise direkt olarak taraftarla tartışmaya giren Burak Yılmaz, "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan sen? Yürü lan." ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz'ın zorlukla sakinleştirildiği ve takım otobüsüne bindirildiği gerilim anı, Kasımpaşa yönetimi tarafından olumlu karşılanmadı.

Burak Yılmaz için Kasımpaşa'da ayrılık çanları çalıyor: "Nasıl konuşuyorsun lan sen"

KASIMPAŞA'DA BURAK YILMAZ'A UYARI

Sistemli bir şekilde yönetilen Kasımpaşa'da, Burak Yılmaz'ın tartışması dikkat çekti ve yönetimden genç teknik adama uyarı geldi. Bu tarz olaylarda Burak Yılmaz'ın daha sakin kalmasını isteyen Kasımpaşa yönetimi, başarılı hocası için net bir sınır çizdi.

BURAK YILMAZ'IN KASIMPAŞA PERFORMANSI

Kasımpaşa ile şu ana kadar 10 mücadelede boy gösteren Burak Yılmaz, maç başına 1.40 puan ortalaması yakaladı.

Sıkça Sorulan Sorular

BURAK YILMAZ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRMIŞTI?
Genç teknik adam, şu ana kadar sadece Kayserispor'da direkt olarak hocalık görevinde bulunmuştu. Beşiktaş'taki süreci ise geçici bir karar nihayetinde ortaya çıkmıştı.
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#istifa
#kasımpaşa
#kasımpaşa
#burak yılmaz
#burak yılmaz
#Spor
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