CANLI | Sivasspor - Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında liderlik mücadelesine devam eden Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında 3 puan arayacak. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 31. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Samsunspor'u mağlup ettiği haftada Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. Küme düşme hattında yer alan Sivasspor ise sahadan 3 puanla ayrılıp üst sıralara tırmanmanın peşinde.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı.

4' Sivasspor kullandığı serbest vuruşta Rey Manaj'ın kafa vuruşunu direk dibinde Livakovic çıkardı.

19' Edin Dzeko ceza sahası içine doğru çevirdi. Tadic kendisine gelen topu gelişine kaleye göndermek istedi ama savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

21' Szymanski'nin şutu auta gitti.

28' Bekir orta sahadan aldığı topta ceza sahasının hemen önünden kaleyi düşündü ama Livakovic gole izin vermedi.

GOL! 42' Talisca frikikten attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

45' İlk yarı sona erdi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte, Sivasspor mücadelesi öncesinde Amrabat bileğindeki ağrılar, Mert Hakan Yandaş ise antrenmanda aldığı darbe nedeniyle yok. İrfan Can Eğribayat ise gribal enfeksiyon nedeniyle kadroya alınmadı.

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita ile kaleci Djordje Nikolic Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE TARAFTARI CEZALI

Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamayacak. Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Sipay Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.

11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Samba, Uğur, Tolga, Charisis, Moutoussamy, Bekir, Efkan, Manaj.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Maximin, Dzeko.

HAKEM KADROSU

Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yardımcı hakem olarak görev yapacak.