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 | Burak Ayaydın

Liverpool fırtınası devam ediyor: Adım adım Premier Lig şampiyonluğuna!

Premier Lig lideri Liverpool, kendi sahasında West Ham United ile karşılaştı. Zorlu mücadeleyi kazanan Liverpool, ikinci sıradaki Arsenal ile arasındaki puan farkını daha da açtı.

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Liverpool fırtınası devam ediyor: Adım adım Premier Lig şampiyonluğuna!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 09:13

Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool ile West Ham United sahaya çıktı. Anfield Road'daki heyecanlı mücadelenin kazananı son dakikalarda belli oldu.

Liverpool fırtınası devam ediyor: Adım adım Premier Lig şampiyonluğuna!

LIVERPOOL 2-1 WEST HAM UNITED

Lider, ilk yarıda Luis Diaz'ın (18) attığı golle devreye önde girdi. Ardından ise uzun süre tabelanın değişmediği karşılaşmada, 86. dakikada Andrew Robertson kendi kalesine gol attı ve skora denge geldi! İki takımın da iyice yorulduğu son bölüm itibarıyla maçın beraberlikle biteceği düşünülürken, 89. dakikada sahneye Virgil Van Dijk çıktı ve Liverpool'un galibiyet golünü attı.

https://x.com/LFC/status/1911528570062589974

LIVERPOOL İLE ARSENAL ARASINDAKİ PUAN FARKI ARTIYOR

Maçı 2-1 kazanan Liverpool puanını 76 yaptı ve bitime 6 hafta kala ikinci sıradaki Arsenal ile arasındaki puan farkını 13'e yükseltti.

Liverpool fırtınası devam ediyor: Adım adım Premier Lig şampiyonluğuna!

Sıkça Sorulan Sorular

ARSENAL BU HAFTA KİMLE OYNADI?
Şampiyonluk iddiası haftadan haftaya azalan Arsenal, kendi sahasında Brentford ile 1-1 berabere kalmıştı.
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#premier lig
#liverpool
#arsenal
#Şampiyonluk Yarışı
#Spor
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