Galatasaray için çarpıcı İlkay Gündoğan gelişmesi! Bir yıllık imza açıklaması

İngiliz devi Manchester City ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona ernecek olan Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'ın gelecek sezon Galatasaray formasına kesin gözüyle bakılıyordu. Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği yıldız futbolcu için camiayı üzen haber City Teknik Direktörü Pep Guardiola'daün geldi.

1 YIL DAHA CITY'DE

İlkay'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyuran Katalan çalıştırıcı, "İlkay Gündoğan'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesi devreye girdi. Sözleşmesi artüık 2026 Haziran'da sona erecek" ifadelerini kullandı.

YİNE DE AÇIK KAPI BIRAKTI

Buna karşın Guardiola tecrübeli yıldızın takımdan olası ayrılığı için açık kapı bırakırken İlkay'ın takımda kalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade ederek "İlkay'ın 1 yıl daha sözleşmesi var. Yazın ne olacağını bilmiyorum ama şu an, bir yıllık daha kontratı bulunuyor" dedi.