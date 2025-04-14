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 | Suat Vilgen

Galatasaray için çarpıcı İlkay Gündoğan gelişmesi! Bir yıllık imza açıklaması

Gelecek sezon Galatasaray forması giymesi beklenen İlkay Gündoğan'dan sarı-kırmızılı camiada yankı bulacak bir "sözleşme" haberi geldi. İşte detaylar...

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Galatasaray için çarpıcı İlkay Gündoğan gelişmesi! Bir yıllık imza açıklaması
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 07:58
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 07:58

İngiliz devi Manchester City ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona ernecek olan Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'ın gelecek sezon Galatasaray formasına kesin gözüyle bakılıyordu. Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği yıldız futbolcu için camiayı üzen haber City Teknik Direktörü Pep Guardiola'daün geldi.

Galatasaray için çarpıcı İlkay Gündoğan gelişmesi! Bir yıllık imza açıklaması

1 YIL DAHA CITY'DE

İlkay'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyuran Katalan çalıştırıcı, "İlkay Gündoğan'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesi devreye girdi. Sözleşmesi artüık 2026 Haziran'da sona erecek" ifadelerini kullandı.

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YİNE DE AÇIK KAPI BIRAKTI

Buna karşın Guardiola tecrübeli yıldızın takımdan olası ayrılığı için açık kapı bırakırken İlkay'ın takımda kalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade ederek "İlkay'ın 1 yıl daha sözleşmesi var. Yazın ne olacağını bilmiyorum ama şu an, bir yıllık daha kontratı bulunuyor" dedi.

ETİKETLER
#manchester city
#Galatasaray Transferleri
#İlkay Gündoğan Galatasaray
#Transfer Haberleri
#Spor
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