Galatasaray için çarpıcı İlkay Gündoğan gelişmesi! Bir yıllık imza açıklaması

Gelecek sezon Galatasaray forması giymesi beklenen İlkay Gündoğan'dan sarı-kırmızılı camiada yankı bulacak bir "sözleşme" haberi geldi. İşte detaylar...
İngiliz devi Manchester City ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona ernecek olan Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'ın gelecek sezon Galatasaray formasına kesin gözüyle bakılıyordu. Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği yıldız futbolcu için camiayı üzen haber City Teknik Direktörü Pep Guardiola'daün geldi.
İlkay'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyuran Katalan çalıştırıcı, "İlkay Gündoğan'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesi devreye girdi. Sözleşmesi artüık 2026 Haziran'da sona erecek" ifadelerini kullandı.
Buna karşın Guardiola tecrübeli yıldızın takımdan olası ayrılığı için açık kapı bırakırken İlkay'ın takımda kalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade ederek "İlkay'ın 1 yıl daha sözleşmesi var. Yazın ne olacağını bilmiyorum ama şu an, bir yıllık daha kontratı bulunuyor" dedi.