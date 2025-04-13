Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti: Galatasaray'da ayrılık resmiyet kazandı!

Galatasaray'da Kerem Demirbay için Okan Buruk'tan beklenen karar geldi. Uzun zamandır Galatasaray'dan ayrılacağı söylenen Kerem Demirbay, Okan Buruk'un da talimatıyla transfer için görüşmelere başladı.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'UN KEREM DEMİRBAY İÇİN 'AYRILIK' KARARI

Galatasaray'a transfer olmasından bu yana inişli çıkışlı performanslar gösteren Kerem Demirbay, Okan Buruk tarafından resmen gözden çıkarıldı. Kerem Demirbay için kararını yönetime ileten Okan Buruk, Alman orta sahanın ayrılmasının en doğru hamle olacağını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Samsunspor ile de anılan Kerem Demirbay, an itibarıyla menajeriyle görüşmelere başladı ve Almanya'ya dönüş hazırlığına girişti.

KEREM DEMİRBAY'IN ALMANYA'YA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Yüksek maaşı sebebiyle Süper Lig ekiplerinin transfer etmesinin zor göründüğü Kerem Demirbay, menajeri aracılığıyla Bundesliga ekiplerine önerildi. Okan Buruk'un kararından hareketle ivedi hareket eden Kerem Demirbay'ın, kısa süre içinde yeni takımıyla anlaşması bekleniyor.

TRANSFERİNE İZİN VERİLEN KEREM DEMİRBAY'IN PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 30 maça çıkan ve 909 dakika sahada kalan Kerem Demirbay, 3 asistlik katkı sağlamış ve beklentileri karşılayamamıştı. Son olarak da 31 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk tarafından ligdeki son maçlarda pek tercih edilmemişti.