Rıza Çalımbay'dan Sivasspor için çarpıcı karar: Fenerbahçe maçıyla transfer süreci netleşecek!

Rıza Çalımbay'dan Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesinde flaş bir karar geldi. Sivasspor'un kadro planlamasından memnun olmayan Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçıyla birlikte transfer süreci için kritik kararlar almaya hazırlanıyor.

Rıza Çalımbay'da Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesinde gelecek sezon için hamle süreci başladı. Sivasspor'un kadrosunun işlevsel bir yapılanmada olmadığını düşünen Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçıyla birlikte transfer dönemi için nihai kararlar alacak.

RIZA ÇALIMBAY'DAN SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇIYLA BİRLİKTE TRANSFER HAREKÂTI

Rıza Çalımbay, Sivasspor'daki kötü gidişatın neticesinde yeniden göreve çağrılmış ve geçtiğimiz haftalarda Yiğidolar ile sözleşme imzalamıştı. Akabinde ise Sivasspor ile ciddi bir ligde kalma savaşına girişen Rıza Çalımbay, bir yandan da gelecek sezon için farklı tasarruflarda bulunmaya başladı! Bugün oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçını kritik bir viraj olarak gören Rıza Çalımbay, kadrodan gönderilmesini düşündüğü bazı futbolcular için de bugünkü mücadeleyle birlikte nihai kararlarını verecek. Halihazırda takıma yapılacak yeni transferleri de kurgulayan Rıza hoca, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından büyük bir yapılanma süreci başlatacak ve Sivasspor için daha işlevsel bir kadro kurmayı hedefleyecek.

RIZA ÇALIMBAY'DAN SİVASSPOR İÇİN TRANSFER PLANLAMASI

Sivasspor'un bu sezon yaşadığı kalite sıkıntısından memnun olmayan Rıza Çalımbay, gelecek yıl için bütçe yönetimini daha doğru isimlere kullanmak ve karşılığını alabileceği yatırımlarda bulunmak istiyor. Süreçten hareketle de yönetimle görüşmeler yapan Rıza Çalımbay, Sivasspor için nasıl bir kadro olması gerektiğini özel bir raporla sundu! Geçtiğimiz dönemlerde Max Gradel gibi tecrübeli yıldızlarla büyük başarılar yakalayan Rıza hoca, kadroda nicelikten ziyade niteliğin hedeflenmesi gerektiğini belirtti.

RIZA ÇALIMBAY'IN SİVASSPOR İLE PERFORMANSI

Sivasspor'un Süper Lig'de kalabilmesi için 5 Mart 2025 tarihinde tekrar göreve gelen Rıza Çalımbay, şu ana kadar 4 mücadelede yer aldı ve maç başına 1.75 puan ortalaması yakaladı.