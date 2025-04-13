Inter şampiyonluk yolunda: Hakan Çalhanoğlu'nun ekibi yine kazandı!

İtalya Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Cagliari karşılaştı. Serie A lideri Inter, Cagliari'yi de mağlup etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet daha aldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı Inter-Cagliari mücadelesinde, ev sahibi takım 3-1 galip geldi. Hafta içinde Bayern Münih'i deplasmanda mağlup eden Inter, hafta sonunda da kazanmayı bildi ve Arnautovic (13), Martinez (26), Bisseck'in (55) golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın tek sayısı ise 48'de Piccoli'den geldi.

SERIE A LİDERI INTER

Bu galibiyetle birlikte 71 puana ulaşan Inter, 1 maç fazlasıyla Napoli'nin 6 puan önünde yer aldı. Hakan Çalhanoğlu'nun 84 dakika sahada olduğu maçta mağlup olan Cagliari ise 30 puanda kaldı ve lig tablosunda 15. sırada konumlandı.

FİKSTÜR BİLGİSİ

Lider Inter; gelecek hafta Bologna deplasmanına çıkarken, Cagliari ise Fiorentina'yı ağırlayacak.

https://x.com/Inter/status/1911115866696999328