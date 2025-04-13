Bayern Münih ve Borussia Dortmund yenişemedi: Goller ancak 1 puan getirdi!

Bundesliga'nın 29. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşılaştı. Heyecanın yüksek olduğu dev maçta 4 gol oldu ama kazanan çıkmadı.

Bundesliga lideri Bayern Münih, kendi sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti. Allianz Arena'daki maçın ilk yarısı golsüz geçerken, ikinci yarıdaysa tam 4 gol oldu ve maç 2-2 sonuçlandı.

BAYERN MUNIH 2-2 BORUSSIA DORTMUND

Borussia Dortmund 48'de Beier ile 1-0 öne geçerken, Bayern Münih ise 65'te Guerreiro ve 69'da Gnabry ile cevap vererek skoru 2-1'e getirdi. Akabinde ise tansiyonun yükseldiği son bölümde, dakika 75 itibarıyla sahneye Anton çıktı ve Dortmund adına maça dengeyi getirdi: 2-2.

https://x.com/FCBayern/status/1911123054811361431

LİDER BAYERN MUNIH TAKILDI

İkinci sıradaki Bayer Leverkusen'in berabere kaldığı haftada puan farkını iyice artırma şansını değerlendiremeyen Bayern Münih, Borussia Dortmund beraberliğiyle 6 puanlık avantajını korumuş oldu.