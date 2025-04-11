Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i Almanya'da yıktı: Avrupa sezonuna görkemli kapanış!

THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, zorlu Almanya deplasmanından galibiyetle ayrıldı ve normal sezonu zaferle tamamladı.