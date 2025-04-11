Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i Almanya'da yıktı: Avrupa sezonuna görkemli kapanış!

THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, zorlu Almanya deplasmanından galibiyetle ayrıldı ve normal sezonu zaferle tamamladı.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 34. haftasında Bayern Münih'i 89-77 ile geçti. THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son maçını da kazanan Fenerbahçe Beko, 23 galibiyet ve 11 mağlubiyetle genel sıralamayı ikinci basamakta tamamladı.
Salon: SAP Garden Arena
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan).
Bayern Münih: Edwards 26, Weiler-Babb 7, Giffey 9, Lucic 1, Booker 15, Voigtmann 2, Napier 3, Obst 3, Harris 5, Onuralp Bitim, Brankovic 6
Fenerbahçe Beko: McCollum 11, Guduric 3, Tarık Biberovic 11, Hayes-Davis 24, Melli 11, Baldwin 11, Hall 3, Pierre 2, Colson 7, Birch 6, Bango
1. Periyot: 13-28
Devre: 31-46
3. Periyot: 52-68
Beş faulle çıkan: 38.33 Giffey (Bayern Münih)