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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i Almanya'da yıktı: Avrupa sezonuna görkemli kapanış!

THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, zorlu Almanya deplasmanından galibiyetle ayrıldı ve normal sezonu zaferle tamamladı.

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Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i Almanya'da yıktı: Avrupa sezonuna görkemli kapanış!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 11:05

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 34. haftasında Bayern Münih'i 89-77 ile geçti. THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son maçını da kazanan Fenerbahçe Beko, 23 galibiyet ve 11 mağlubiyetle genel sıralamayı ikinci basamakta tamamladı.

Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i Almanya'da yıktı: Avrupa sezonuna görkemli kapanış!

FENERBAHÇE BEKO-BAYERN MUNIH MAÇI

Salon: SAP Garden Arena

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan).

Bayern Münih: Edwards 26, Weiler-Babb 7, Giffey 9, Lucic 1, Booker 15, Voigtmann 2, Napier 3, Obst 3, Harris 5, Onuralp Bitim, Brankovic 6

Fenerbahçe Beko: McCollum 11, Guduric 3, Tarık Biberovic 11, Hayes-Davis 24, Melli 11, Baldwin 11, Hall 3, Pierre 2, Colson 7, Birch 6, Bango

1. Periyot: 13-28

Devre: 31-46

3. Periyot: 52-68

Beş faulle çıkan: 38.33 Giffey (Bayern Münih)

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BEKO'NUN SON MAÇI HANGİ SKORLA BİTMİŞTİ?
Türk Telekom ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, 94-85 galip gelmişti.
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ETİKETLER
#Basketbol
#Fenerbahçe Beko
#Fenerbahçe Beko
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#Thy Avrupa Ligi
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