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 | Burak Ayaydın

Fatih Terim için sürpriz imza! Al Shabab'tan ayrılıyor

Fatih Terim'in Suudi Arabistan'daki Al Shabab sürecinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Fatih Terim'in Suudi Arabistan'daki Al Shabab performansı kulüp yönetimi tarafından başarılı bulunurken; deneyimli hoca ise farklı bir planlama içerisinde, işte detaylar.

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Fatih Terim için sürpriz imza! Al Shabab'tan ayrılıyor
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 09:32

Fatih Terim'in Al Shabab ile gerçekleştirdiği başarılı organizasyon kulüp yönetiminden tam not alırken, 71 yaşındaki hoca için ise farklı bir yapılanma beklentisi söz konusu. Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile olan sözleşmesi gelecek yaz bitecek olan Fatih Terim, sürecin gidişatına göre sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmamayı düşünüyor.

FATİH TERİM İÇİN SUUDİ ARABİSTAN EKİBİ AL SHABAB'TA AYRILIK İHTİMALİ

Fatih Terim ile Al Shabab yönetimi yola devam etmek isterken, başarılı hoca ise sezon sonundaki gelişmeleri görmek istiyor! Halihazırda Suudi Arabistan'ın daha iddialı takımlarıyla da ismi anılan Fatih Terim, sürecin gidişatına göre direkt şampiyonluğa oynayabilecek daha büyük bir projede yer alma ihtimalini gözetiyor. Gelişmelerden hareketle sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanma durumuna hala karar vermeyen Fatih Hoca, geçtiğimiz gün sürece dair açıklamalar yapmış ve "Henüz sözleşme kararını vermedim, yeni bir şey olursa açıklarım." ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Terim için sürpriz imza! Al Shabab'tan ayrılıyor

FATİH TERİM İÇİN SUUDİ ARABİSTAN BASININDA FLAŞ İDDİALAR

Fatih Terim'in Al Shabab'tan ayrılma ihtimaline dair haberler yapan Suudi basını, deneyimli hoca için gelecek tekliflerin çok önemli olduğunu ve sözleşme uzatmama ihtimalinin de gerçekleşebileceğini duyurdu. Süreçten hareketle şampiyonluk iddiası olmayan bir takımda kalmak istemediği belirtilen Fatih Terim, yaza doğru sürpriz bir imza atmaya oldukça yakın görünüyor.

Fatih Terim için sürpriz imza! Al Shabab'tan ayrılıyor

FATİH TERİM'İN AL SHABAB PERFORMANSI

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile 16 mücadeleye çıkan Fatih Terim, maç başına 1.81 puan ortalaması tutturmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

FATİH TERİM AL SHABAB'IN BAŞINA NE ZAMAN GEÇTİ?
Deneyimli hoca, 27 Aralık 2024 tarihinden bu yana Suudi Arabistan ekibinde görev alıyor.
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ETİKETLER
#suudi arabistan
#suudi arabistan
#fatih terim
#fatih terim
#istifa
#al shabab
#al shabab
#Spor
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