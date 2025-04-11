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 | Suat Vilgen

Galatasaray, Osimhen için yeniden masada! Büyük finansman projesi ortaya çıktı

Galatasaray, bir süredir sessiz kaldığı Victor Osimhen'in bonservisi ile transferi konusunda büyük bir proje ile yeniden harekete geçti. Plana göre Nijeryalı yıldızın Türk spor tarihinde görülmemiş maliyeti için yönetim ve taraftar el ele verecek. İşte detaylar...

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Galatasaray, Osimhen için yeniden masada! Büyük finansman projesi ortaya çıktı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 08:59
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 08:59

Galatasaray'da Victor Osimhen rüzgarı dinmek bilmiyor. Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan yıldız oyuncunun geleceği hâlâ belirsizliğini korurken, yönetim bu transferi kalıcı hale getirmek adına büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Avrupa devlerinin radarındaki Osimhen için Galatasaray, yeni bir finansal modelle masaya oturdu.

Galatasaray, Osimhen için yeniden masada! Büyük finansman projesi ortaya çıktı

TAPUSU İÇİN 66 MİLYON EURO GEREKİYOR

Sezon başında Napoli'den 9 milyon euroya kiralanan Osimhen'in bonservisini almak için Galatasaray'ın ödemesi gereken rakam 66 milyon euro. Yönetim, bu dev maliyeti karşılamak için üç taksitli bir plan hazırlarken, oyuncunun da kararını bekliyor.

Galatasaray, Osimhen için yeniden masada! Büyük finansman projesi ortaya çıktı
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"PREMIUM TARAFTAR MODELİ" GELİYOR

Sarı-kırmızılılar, Osimhen transferine kaynak yaratmak amacıyla, yapay zeka destekli yeni bir mobil uygulamayı devreye alacak. Uygulama sayesinde taraftarlar, 2.500 TL’lik premium üyeliklerle projeye doğrudan katkı sunabilecek. Kulüp, ilk etapta 500 bin premium üyeye ulaşmayı hedefliyor ve böylece ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Yeni uygulama kapsamında premium üyelere özel birçok ayrıcalık sunulacak. Antrenman izleme, futbolcularla tanışma gibi jestlerin yanı sıra kulüple daha yakın bir bağ kurulması da amaçlanıyor.

Galatasaray, Osimhen için yeniden masada! Büyük finansman projesi ortaya çıktı
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OSIMHEN YÜZDE 50 ZAM İSTİYOR

Galatasaray, Napoli’ye bonservisi ödeme niyetini resmi olarak iletti. Şimdi gözler Osimhen’in vereceği karara çevrildi. Bu sezon sarı-kırmızılılardan 10 milyon euro kazanan yıldızın, gelecek yıl için 15 milyon euro talep ettiği ifade ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

OSIMHEN MÜSLÜMAN MI?
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen Hristiyanlık dinine mensuptur.
ETİKETLER
#bonservis
#Napoli
#victor osimhen
#galatasaray transfer haberi
#Spor
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