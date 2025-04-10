Victor Osimhen beklentisini masaya koydu! İşte Galatasaray'dan istediği maaş

Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Dünyaca ünlü yıldızları listeye alan sarı-kırmızılı ekip Victor Osimhen'i de kadrosunda tutmak istiyor. Nijeryalı golcü için tüm şartlar zorlanırken Osimhen'in talep ettiği maaş ortaya çıktı.

Süper Lig’de yeni yıldızına ulaşmak isteyen Galatasaray yeni sezonda yine şampiyonluk ve Avrupa’da başarı hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Icardi, Victor Osimhen ve Morata gibi yıldızları takımında bulunduran Galatasaray yeni sezon için dünyaca ünlü yıldızlara odaklandı.

OSİMHEN BELİRSİZLİĞİ

Öte yandan Cimbom’da Osimhen belirsizliği gündemini koruyor. Napoli'ye 9 milyon euro kiralama bedeli ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, 66 milyon euro'ya Osimhen'in bonservisini alma hakkına sahip. Dünyaca ünlü yıldız için birçok kulüp devrede ancak Galatasaray transfer için bastırıyor. Nijeryalı santrfor, geleceğiyle ilgili henüz karar vermedi.

OSİMHEN'İN TALEP ETTİĞİ MAAŞ

Napoli'de 9 milyon euro'ya oynayan Osimhen'in yeni sezonda uzun süreli kontrat imzalayacağı takımdan talebinin yıllık 15 milyon euro olacağı ifade edildi.