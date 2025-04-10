Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi sabaha karşı olay açıklama

Trendyol Süper Lig'de yarın evinde Galatasaray'ı konuk edecek olan Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım'dan flaş bir açıklama geldi. Galatasaray taraftarı olduğu iddia edilen ve Fenerbahçe ile son dönemde yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Yıldırım sosyal medya hesabından sabaha karşı 03.00 sularında yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı. Yıldırım paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"PİS ELLERİNİZİ ÇEKİN..."

"Samsunspor Başkanı ve Takımı olarak artık şunu net olarak herkesin bilmesini istiyoruz ve tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz: Üzerimizde oyun oynamayı, prim yapmayı bırakın ve pis ellerinizi çekin artık! Samsunspor'un Samsunspor'dan başka gerçek dostu yok!... Biz Bize Yeteriz!

"NE GALATASARAY NE FENERBAHÇE..."

Bizi bu saatten sonra ne Galatasaray, ne Fenerbahçe ne de başka hiç bir kulüp veya takım ilgilendirmiyor! Bizim aklımızda, beynimizde ve kalbimizde sadece tek bir şey var: Samsunspor ve Avrupa'ya gitmek... Armamız ve Onun Gölgesi Yeter!..."