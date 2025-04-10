Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi sabaha karşı olay açıklama
Son dönemde Fenerbahçe ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yarın ligde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi sosyal medyadan çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...
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GİRİŞ:
10.04.2025
10:07
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GÜNCELLEME:
10.04.2025
10:12
Trendyol Süper Lig'de yarın evinde Galatasaray'ı konuk edecek olan Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım'dan flaş bir açıklama geldi. Galatasaray taraftarı olduğu iddia edilen ve Fenerbahçe ile son dönemde yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Yıldırım sosyal medya hesabından sabaha karşı 03.00 sularında yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı. Yıldırım paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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"PİS ELLERİNİZİ ÇEKİN..."
"Samsunspor Başkanı ve Takımı olarak artık şunu net olarak herkesin bilmesini istiyoruz ve tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz: Üzerimizde oyun oynamayı, prim yapmayı bırakın ve pis ellerinizi çekin artık! Samsunspor'un Samsunspor'dan başka gerçek dostu yok!... Biz Bize Yeteriz!
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"NE GALATASARAY NE FENERBAHÇE..."
Bizi bu saatten sonra ne Galatasaray, ne Fenerbahçe ne de başka hiç bir kulüp veya takım ilgilendirmiyor! Bizim aklımızda, beynimizde ve kalbimizde sadece tek bir şey var: Samsunspor ve Avrupa'ya gitmek... Armamız ve Onun Gölgesi Yeter!..."
Sıkça Sorulan Sorular
YÜKSEL YILDIRIM KİMDİR?
Sivas’ın Hafik ilçesinden yola çıktı, Amerika’da eğitim aldı, Türkiye’nin en büyük kömür ithalatçılarından biri oldu. Robert Yüksel Yıldırım, hem iş dünyasında hem de sporda adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
24 Mayıs 1961’de Sivas’ın Hafik ilçesinde dünyaya gelen Yüksel Yıldırım, çocuk yaşta ailesiyle birlikte Samsun’a göç etti. Eğitimini bu şehirde tamamlayan Yıldırım, üniversite için İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yolunu tuttu ve Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Eğitim serüveni bununla sınırlı kalmadı. Yıldırım, yüksek lisans yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. San Francisco’da başladığı akademik yolculuğunu Oregon State University’de başarıyla tamamladı.
İş dünyasında “Robert Yüksel Yıldırım” adıyla bilinen sanayici, bu ismi kullanarak kariyerinde önemli adımlar attı. Amerika’da kazandığı vizyonu Türkiye’ye taşıyan Yıldırım, ailesinin ticaret hayatına katılarak kömür ticaretiyle başladığı yolculuğunu limancılık sektörüne kadar genişletti.
Yıldırım, Yılport Holding’i kurarak liman işletmeciliği alanında uluslararası arenada söz sahibi bir marka haline geldi. Bugün Yılport, dünyanın farklı noktalarında faaliyet gösteren bir dev haline gelirken, Yıldırım da Türkiye’nin en büyük kömür ithalatçılarından biri olarak anılıyor.
Sanayi ve ticaretin ötesinde, Yıldırım’ın adı spor camiasında da sıkça geçiyor. Samsunspor’a olan desteğiyle bilinen Yıldırım, kulübün hem hissedarı hem de başkanı olarak takımı yeniden ayağa kaldırmak için yoğun mesai harcıyor.
İş dünyasında kazandığını memleketine yatıran Robert Yüksel Yıldırım, hem ekonomik hem de sosyal alanda kalıcı izler bırakmaya devam ediyor.