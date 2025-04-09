Yok artık dedirten iddia! Trabzonspor'un yıldızı Fenerbahçe'ye

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi tüm hızıyla sürerken yaklaşan yaz transfer dönemine ilişkin iddialar da piyasayı hareketlendirmeye başladı. Ortaya atılan son iddia ise büyük şaşkınlığa neden oldu.

"BUNLAR HEP PARA İŞİ"

Spor yazarı Altan Tanrıkulu, Hodri Meydan isimli YouTube kanalında yaptığı yorumda, Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasına şaşırmayacağını söyledi.

Tanrıkulu, Uğurcan ile Fenerbahçe arasında temas olduğunu iddia ederek "Uğurcan'ın takım içinde arasının iyi olduğu biri var; İrfan Can Kahveci. Farklı şeyler de olabilir. Kaç tane adam Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçti. Ali Kemel Denizci, Osman Denizci, Burak Yılmaz... Fenerbahçe'den o kadar Trabzonspor'a giden oldu. Bunlar hep para işidir, Trabzonspor da para kazanır" ifadelerini kullandı.

"LIVAKOVIC'E GÜLE GÜLE..."

Uğurcan'ın Trabzonspor'daki devrini tamamladığını düşündüğünü belirten Tanrıkulu şunları söyledi: "Galatasaray istiyordu, vazgeçti. Şu an Türk Milli Takımı'nın kalesini koruyor. Livakovic'e 'güle güle' dersin, İrfan Can Eğribayat ve Uğurcan ile devam edersin."

FENERBAHÇE TARAFTARI SEVMİYOR

Diğer yandan Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçlarda sarı -lacivertli takımın en çok tepkisini çeken isimlerin başında geliyor. İki takım arasında oynanan ve Fenerbahçe'nin evinde 4-1 kazandığı müsabakada da Uğurcan tribünlerin hedefi olmuş, tecrübeli eldivene derbi boyunca küfürlü tezahüratlarda bulunulmuştu.