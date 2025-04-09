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 | Suat Vilgen

Yok artık dedirten iddia! Trabzonspor'un yıldızı Fenerbahçe'ye

Futbolda sezon sonu yaklaşırken transfer piyasası ısınmaya başladı. Fenerbahçe ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirmesi muhtemel son iddia ise yok artık dedirtecek cinsten.

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Yok artık dedirten iddia! Trabzonspor'un yıldızı Fenerbahçe'ye
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 10:07

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi tüm hızıyla sürerken yaklaşan yaz transfer dönemine ilişkin iddialar da piyasayı hareketlendirmeye başladı. Ortaya atılan son iddia ise büyük şaşkınlığa neden oldu.

"BUNLAR HEP PARA İŞİ"

Spor yazarı Altan Tanrıkulu, Hodri Meydan isimli YouTube kanalında yaptığı yorumda, Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasına şaşırmayacağını söyledi.

Yok artık dedirten iddia! Trabzonspor'un yıldızı Fenerbahçe'ye

Tanrıkulu, Uğurcan ile Fenerbahçe arasında temas olduğunu iddia ederek "Uğurcan'ın takım içinde arasının iyi olduğu biri var; İrfan Can Kahveci. Farklı şeyler de olabilir. Kaç tane adam Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçti. Ali Kemel Denizci, Osman Denizci, Burak Yılmaz... Fenerbahçe'den o kadar Trabzonspor'a giden oldu. Bunlar hep para işidir, Trabzonspor da para kazanır" ifadelerini kullandı.

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"LIVAKOVIC'E GÜLE GÜLE..."

Uğurcan'ın Trabzonspor'daki devrini tamamladığını düşündüğünü belirten Tanrıkulu şunları söyledi: "Galatasaray istiyordu, vazgeçti. Şu an Türk Milli Takımı'nın kalesini koruyor. Livakovic'e 'güle güle' dersin, İrfan Can Eğribayat ve Uğurcan ile devam edersin."

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Yok artık dedirten iddia! Trabzonspor'un yıldızı Fenerbahçe'ye

FENERBAHÇE TARAFTARI SEVMİYOR

Diğer yandan Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçlarda sarı -lacivertli takımın en çok tepkisini çeken isimlerin başında geliyor. İki takım arasında oynanan ve Fenerbahçe'nin evinde 4-1 kazandığı müsabakada da Uğurcan tribünlerin hedefi olmuş, tecrübeli eldivene derbi boyunca küfürlü tezahüratlarda bulunulmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

UĞURCAN ÇAKIR ASLEN NERELİ?
Uğurcan Çakır 5 Nisan 1996 tarihinde Antalya'da doğmuştur. Ailesiyle İstanbul'a taşınan Çakır, futbola 12 yaşında İstanbul'un amatör takımlarından Çekmeköyspor'da başladı ve 1 sezon sonra 1461 Trabzon takımının altyapısına transfer oldu.
ETİKETLER
#trabzonspor
#Fenerbahçe SK
#sonuçları
#Uğurcan Çakır
#Fenerbahçe Transferi
#Spor
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