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Editor
 | Burak Ayaydın

Rıza Çalımbay'dan kötü haber! "Fenerbahçe maçı sıkıntılı geçecek"

Rıza Çalımbay, Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sivasspor'daki son durumu ve eksikleri belirten Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının zor geçeceğini ifade etti.

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Rıza Çalımbay'dan kötü haber!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 15:08

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynayacakları maç öncesinde kritik değerlendirmeler yaptı. Zor bir maç olacağına vurgu yapan Rıza Çalımbay, artık her mücadelenin final olduğunu belirtti.

RIZA ÇALIMBAY'DAN FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİNDE AÇIKLAMALAR

"Şampiyonluğa oynayan bir takımla oynuyoruz. Bizim de şampiyonluk değerinde maçlarımız var. Bizim için her maç bir final maçı, bu maçlar da aynı şekilde. Onun için taraftarı çağırmaya da gerek yok bu maça. Herkesin gelmesi gerekiyor. Her maçımız final; Fenerbahçe olmuş, Galatasaray olmuş, Beşiktaş olmuş fark etmiyor. Ne olursa olsun bizim acilen puan almamız gerekiyor. Sakat oyuncularımız var, Fode Koita sakat ve oynayamayacak. Kaleci Nikolic ameliyat oldu, o da yok. Emrah Başsan yavaş yavaş düzeliyor. Sakatlıklar engelliyor ama başka bir mazeret söylemeye gerek yok. Bizim çıkıp oynamamız gerekiyor, bizim çok mücadele etmemiz gerekiyor, çok koşmamız gerekiyor. Ligdeki durumumuza göre bunları yapmamız gerekiyor. Bütün oyuncu arkadaşlarımızın her şeyini sahaya vermeleri gerekiyor. Her gün de konuşuyoruz, çok da iyi çalışıyoruz. İnşallah iyi bir şekilde bitireceğiz maçı."

Rıza Çalımbay'dan kötü haber! "Fenerbahçe maçı sıkıntılı geçecek"

Sıkça Sorulan Sorular

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in 31. haftasındaki Sivasspor-Fenerbahçe maçı, 13 Nisan Pazar günü saat 19.00 itibarıyla başlayacak.
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