Socar, Türkiye'deki liman birimi Socar Terminal'i satmayı planlıyor!

Azerbaycan'ın devlet enerji şirketiSocar'ın Türkiye'deki liman birimiSocar Terminal'i satmayı değerlendirdiği belirtildi. Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların Bloomberg News'e verdikleri bilgilere göre,Socar Türkiye; Petkim Petrokimya Holding AŞ'ye hizmet veren bir konteyner limanı ve yakındaki ayrı bir tesisi işleten Socar Terminal'in satışı için erken aşama görüşmeler yürütüyor.

Görüşmelerin detayları henüz netleşmedi. Socar’ın hangi potansiyel alıcılarla temas kurduğu bilinmezken, kaynaklar bu sürecin bir anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağının kesin olmadığını vurguladı.

PETROKİMYA ODAKLI BÜYÜMEYE ODAKLANMIŞTI

Azeri şirket,yılda 1,5 milyon adet yirmi fitlik eşdeğer üniteyi elleçleyebilen ve Ege bölgesinin en büyük entegre limanı olan Socar Terminal'e bugüne kadar 420 milyon dolar yatırım yaptı.

Socar, bu yılın başlarında liman iştiraklerini yeniden yapılandırdı ve Socar Terminal, Petkim liman işletmecisiPetlim Limancılık Ticaret AŞ'ninkalan yüzde 93 hissesini172 milyon dolarasatın aldı .

Socar Terminal'in olası bir satışı,Türkiye'de yaklaşık 7 milyar dolarlık petrokimya genişlemesi planlayan şirketin nakit elde etmesini sağlayacak.

Azeri şirket, ocak ayındagrup şirketlerinden Bursagaz ve Kayserigaz'ı da AKSA Doğalgaz'a satmıştı.