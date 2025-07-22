İbrahim Kalın'dan İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'ne ziyaret

Terör örgütü PKK'nın Irak'ta silah bırakmasının hemen ardından gözler Meclis'te kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'na çevrilmiş durumda...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, sürece dair siyasi partilerle temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda üst üste görüşmeler yapılıyor.

KALIN'IN TEMASLARI SÜRÜYOR!

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Terörsüz Türkiye görüşmelerini bugün de sürdürüyor. Dün MHP, AK Parti ve DEM grubu ile görüşen Kalın, bugün de bugün de İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'ni ziyaret etti.