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 | Efe Demir

Arda Turan, Galatasaray yazısını neden kaldırdığını açıkladı!

Galatasaray yazısını kaldırdığı için sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çeken Arda Turan konuya açıklık getirdi. İşte detaylar...

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Arda Turan, Galatasaray yazısını neden kaldırdığını açıkladı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 16:50

Teknik Direktörü , Instagram profilinde yıllardır duran yazısını neden kaldırdığını açıkladı.

Arda Turan, Galatasaray yazısını neden kaldırdığını açıkladı!

"Benim için Galatasaray, sadece Galatasaray" diyen Turan, "Belgeselde de söylemiştim onu oradan kaldırırsak benim sadece Galatasaraylı olduğumu bilmiyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

GLOBAL BİR PROFİL OLUŞTURMA HEDEFİ

Libre Sports'a konuşan Turan, "Daha global daha profesyonel bir profil haline getirdik. Yani oradan Galatasaray'ı silmek değil amaç. Dünyanın en iyi takımlarında teknik direktörlük yapabilecek kişi profili oluşturmaya çalışıyorum."

Arda Turan, Galatasaray yazısını neden kaldırdığını açıkladı!

"JENERASYONUN KENDİSİYİM"

Turan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Galatasaraylılıkla ilgili bir konu, benimle ilgili değerlendirmeye açık değil. Onu yapamazlar yani. Ben Ali Sami Yen'de maç izlemiş jenerasyonun kendisiyim. En çok sahadaki bizlerden birisiyim!"

Arda Turan, Galatasaray yazısını neden kaldırdığını açıkladı!



Turan'ınçalıştırdığıShakhtar Donetsk ile perşembe akşamı 21.00'da Dolmabahçe'de karşılaşacak.

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#galatasaray
#transfer
#beşiktaş
#teknik direktör
#arda turan
#shakhtar donetsk
#Spor
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