Arda Turan, Galatasaray yazısını neden kaldırdığını açıkladı!

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Instagram profilinde yıllardır duran Galatasaray yazısını neden kaldırdığını açıkladı.

"Benim için Galatasaray, sadece Galatasaray" diyen Turan, "Belgeselde de söylemiştim onu oradan kaldırırsak benim sadece Galatasaraylı olduğumu bilmiyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

GLOBAL BİR PROFİL OLUŞTURMA HEDEFİ

Libre Sports'a konuşan Turan, "Daha global daha profesyonel bir profil haline getirdik. Yani oradan Galatasaray'ı silmek değil amaç. Dünyanın en iyi takımlarında teknik direktörlük yapabilecek kişi profili oluşturmaya çalışıyorum."

"JENERASYONUN KENDİSİYİM"

Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaraylılıkla ilgili bir konu, benimle ilgili değerlendirmeye açık değil. Onu yapamazlar yani. Ben Ali Sami Yen'de maç izlemiş jenerasyonun kendisiyim. En çok sahadaki bizlerden birisiyim!"





Turan'ınçalıştırdığıShakhtar Donetsk ile Beşiktaş perşembe akşamı 21.00'da Dolmabahçe'de karşılaşacak.