İsmail Kartal'ın yeni transfer hedefi duyuruldu: Fenerbahçe'den orta saha istiyor!

İsmail Kartal'ın Persepolis için tasarladığı yeni sezon hazırlıkları Fenerbahçe'yi de oldukça yakından ilgilendiriyor. Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal, Persepolis'e Türk bir orta saha istiyor ve bu hedeften hareketle de rotayı yeniden Süper Lig'e çeviriyor. Deneyimli hoca, daha önce de Serdar Dursun'u İran'a transfer etmişti.

Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Persepolis'in başında olan İsmail Kartal, İran basınının duyurduğu habere göre Fenerbahçe'den bir orta saha oyuncusu istiyor ve takımdaki bazı isimlerle de yolları ayırmaya hazırlanıyor. İsmail hoca, Serdar Dursun'dan sonra ikinci Türk oyuncu takviyesi için kararını vermiş durumda.

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE'DEN ORTA SAHA TRANSFER ETMEK İSTİYOR

İsmail Kartal, 2025 Ocak sonuyla birlikte İran ekibi Persepolis'in başına geçmiş ve ardından da Serdar Dursun transferini gerçekleştirmişti. Akabindeki süreçte İran'da ciddi bir şampiyonluk mücadelesi veren İsmail Kartal, takımdan kimleri yollayacağına ve ne yönde transferler yapması gerektiğine de karar verdi. Halihazırda kaleci Alexis Guendouz, stoper Giorgi Gvelesiani ve sağ bek Ayoub El Amloud ile yola devam etmeme kararı alan İsmail hoca; İran basınına göre Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Türk orta sahalardan biriyle anlaşmak istiyor!

İSMAİL KARTAL'DAN FENERBAHÇELİ ORTA SAHA KRİTİĞİ

Çok oynayamayan isimleri düşününce Mert Hakan Yandaş ve Burak Kapacak isimlerinin sosyal medyada taraftarlar tarafından ön plana çıkarıldığı transfer süreci, gelecek yaz döneminde netlik kazanacak. İsmail Kartal, daha önce de Türkiye'den birkaç oyuncu almak istediğini bizzat kendisi açıklamıştı.

FENERBAHÇE'NİN ESKİ HOCASI İSMAİL KARTAL'IN PERSEPOLIS PERFORMANSI

Fenerbahçe'deki başarılı lig sürecinden sonra kariyerine ara veren ve ardından da Persepolis ile anlaşan İsmail Kartal, İran ekibiyle şu ana kadar 11 mücadeleye çıktı ve maç başına 1.45 puan ortalaması yakaladı.