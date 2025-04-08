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 | Burak Ayaydın

Angel Di Maria ile anlaşma tamam! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği yıldız transferinde geri sayım başladı

Angel Di Maria transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı ve yıldız futbolcu Fenerbahçe ile Galatasaray'a önerildi. Benfica ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria; an itibarıyla menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ve Galatasaray için kritik planlamaların bir parçası olmuş durumda, işte tüm detaylar.

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Angel Di Maria ile anlaşma tamam! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği yıldız transferinde geri sayım başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 12:06

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde Angel Di Maria önerisi geldi. Halihazırda Benfica ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Angel Di Maria; menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerilirken, Portekiz kulübü ise yıldız futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A TRANSFERDE ANGEL DI MARIA ÖNERİSİ

Angel Di Maria için 2024 yazında Benfica'dan ayrılacağı söylenirken, Arjantinli hücumcu son anda 1 yıllık daha kontrat imzalamıştı. Şu an gelinen noktada ise bu kontratın sonuna gelen Angel Di Maria için Benfica'dan herhangi bir yenileme teklifi gelmedi ve futbola devam etmek isteyen yıldız da menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi. Geçtiğimiz dönemlerde de Angel Di Maria ile yakından ilgilenen temsilcilerimiz; gelecek sezon planlamalarında deneyimli futbolcuya yer vermek isterse, bu sefer Angel Di Maria için yeni rota resmen İstanbul olacak.

Angel Di Maria ile anlaşma tamam! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği yıldız transferinde geri sayım başladı

ANGEL DI MARIA TRANSFERİNDE FENERBAHÇE VE GALATASARAY İKİLEMİ

Angel Di Maria transferindeki en büyük tezat ise Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerilen yıldız ismin iki ekip tarafından da aynı anda istenmesi ihtimali! Zira ekiplerimiz Angel Di Maria'ya aynı anda onay verirse, ezeli rekabet yeniden transfer sahnesine taşınacak ve sözleşme görüşmelerinde tansiyon yükselecek.

Angel Di Maria ile anlaşma tamam! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği yıldız transferinde geri sayım başladı

ANGEL DI MARIA'NIN BENFICA PERFORMANSI

Bu sezon kırmızı beyazlı formayla 35 maça çıkan Angel Di Maria, 15 gol ve 9 asistlik özel bir katkı sağladı. 37 yaşındaki Arjantinli yıldız, teknik kapasitesinin yüksek olması sebebiyle hala yüksek tempoda maçlar oynayabiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ANGEL DI MARIA'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?
37 yaşındaki hücumcunun güncel piyasa değeri 3 milyon Eurodur.
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#angel di maria
#Galatasaray Transferleri
#Fenerbahçe Transferi
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