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Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'a Leroy Sane transferinde kötü haber: Alman yıldız imza aşamasında!

Galatasaray'ın uzun zamandır transfer listesinde olan Leroy Sane için Bayern Münih'ten sürpriz bir hamle geldi. Alman devi, kritik sürece dair kararını verdi ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Leroy Sane ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı.

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Galatasaray'a Leroy Sane transferinde kötü haber: Alman yıldız imza aşamasında!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 11:01

Galatasaray'ın uzun zamandır transfer etmek istediği Leroy Sane için Bayern Münih tavır değiştirdi. Leroy Sane ile sözleşme görüşmelerini ağırdan alan Bayern Münih yönetimi, an itibarıyla tam tersi bir karar verdi ve Alman 10 numara için yeni kontrat önerisinde bulundu.

GALATASARAY'A LEROY SANE TRANSFERİNDE KÖTÜ HABER

Leroy Sane'nin uzun zamandır Bayern Münih'ten beklediği sözleşme teklifini alamaması üzerine harekete geçen Galatasaray'a, Alman devinden kötü haber geldi! Bayern Münih yönetimi, an itibarıyla Sane'yi gelecek sezon planlarına dahil etti ve yetenekli hücumcu ile ön anlaşmaya vardı. Halihazırdaki gelişmelerden memnun olan Leroy Sane, Galatasaray ve Arsenal gibi takımlara transfer olma düşüncesinden vazgeçti.

Galatasaray'a Leroy Sane transferinde kötü haber: Alman yıldız imza aşamasında!

LEROY SANE'NİN PERFORMANSI

Bayern Münih formasıyla bu sezon 37 maça çıkan Sane, 11 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

SANE'NİN BONSERVİSİ NE KADAR?
Alman hücumcunun güncel piyasa değeri 38 milyon Eurodur.
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ETİKETLER
#bayern munich
#bayern münih
#Leroy Sane
#Galatasaray Transferleri
#Spor
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