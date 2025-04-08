Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek piyangosu: Alman basını sürpriz transferi duyurdu!

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Alman basınının haberine göre Bayern Münih, Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek için resmen devrede ve sürpriz transfer için gözü karartmış durumda, işte detaylar.

Yusuf Akçiçek transferiyle Fenerbahçe'ye adeta piyango vuruyor. Alman devi Bayern Münih, Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'i transfer listesinin başına yazdı ve kritik süreç için planlamalara başladı. Milli oyuncu için habere göre beklenti en az 20 milyon Euro olurken, Bayern Münih 25 milyon Euroya kadar çıkmayı da göze almış durumda.

YUSUF AKÇİÇEK FENERBAHÇE'DEN BAYERN MÜNİH'E TRANSFER OLUYOR

Yusuf Akçiçek için Avrupa'dan pek çok ekibin ilgisi olduğu bilinirken, şimdi de Bayern Münih devreye girdi ve transfer için oyunu yüksek perdeden açtı! Halihazırda Fenerbahçe'nin birkaç transfer teklifini reddettiğini bilen Bayern Münih yönetimi, Yusuf Akçiçek transferini 20-25 milyon Euro bandında bitirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertli yönetimin bu meblağlar doğrultusunda olumlu yaklaştığı süreç, gelecek yaza doğru tamamlanacak ve Alman devi ilk etapta Yusuf Akçiçek için kiralama formülünü de gözetecek.

YUSUF AKÇİÇEK FENERBAHÇE'DE 1 SEZON DAHA OYNAYABİLİR

Milli oyuncunun gelişimine önem veren Bayern Münih, Yusuf Akçiçek transferini bitirdikten sonra genç yeteneğin Fenerbahçe'de 1 sezon daha devam etmesini de ciddi bir seçenek olarak değerlendiriyor. Alman basınının haberine göre oyuncunun doğru zamanda takıma katılmasını isteyen Münih yönetimi, Yusuf Akçiçek'i önemli bir yatırım olarak görüyor ve gelecek 10 yılda savunmanın sigortası olacağını düşünüyor.

YUSUF AKÇİÇEK'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 maça çıkan ve 1150 dakika sahada kalan Yusuf Akçiçek, 2 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.