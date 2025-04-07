Fenerbahçe ve Lazio her konuda anlaştı: O tarih bekleniyor!

Fenerbahçe ve Lazio arasında gelecek yaz için ön anlaşmaya varıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe, İtalya ekibi Lazio ile Temmuz ayında hazırlık maçı gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'de gelecek sezon için planlamalara şimdiden başlandı. İtalya basınının duyurduğu habere göre Fenerbahçe ile Lazio, önümüzdeki yaz özel bir maç yapacak.

FENERBAHÇE VE LAZIO TEMMUZ SONUNDA SAHAYA ÇIKACAK

Temsilcimiz Fenerbahçe, 30-31 Temmuz'da yapılacak dostluk maçı için Lazio ile anlaşmaya vardı ve planlama için gerekli hazırlıklara başladı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertli ekibin, kamp planına göre İtalya'ya gitmesi ya da özel bir turnuva sonrasında Lazio ile karşılaşması bekleniyor.

LAZIO İYİ BİR SEZON GEÇİRİYOR

İtalya Serie A'da bitime 7 hafta kala 55 puanla 6. sırada bulunan Lazio, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna çeyrek finalde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçlarla devam edecek.

JOSE MOURINHO İÇİN ROMA ZAMANINDAN SONRA YİNE LAZIO

Roma'nın başındayken Lazio derbilerinin heyecanını yaşayan Jose Mourinho, şimdi de Fenerbahçe ile mavi beyazlı ekibin karşısına çıkacak.