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 | Burak Ayaydın

Altay Bayındır transferi hayırlı olsun: Fenerbahçe'den sonra istediği gibi gitmemişti!

Altay Bayındır için Fenerbahçe'den sonraki Manchester United süreci istediği gibi gitmiyordu. An itibarıyla ise Manchester United, Altay Bayındır için kritik transfer kararını verdi ve yetenekli kalecinin takımdan gönderilmesini onayladı. Fenerbahçe'den Manchester United'a gittikten sonra kulübeye hapsolan Altay'ın, İngiliz yönetimin hamlesiyle birlikte önümüzdeki yaz Süper Lig'e geri dönmesi bekleniyor.

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Altay Bayındır transferi hayırlı olsun: Fenerbahçe'den sonra istediği gibi gitmemişti!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 19:46
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 19:46

Altay Bayındır için Fenerbahçe'den sonraki Manchester United süreci adeta bir kâbusa dönüşmüştü. Fenerbahçe'deki potansiyelli performansıyla Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, kritik bir kararla İngiliz devi tarafından resmen gözden çıkarıldı.

Altay Bayındır transferi hayırlı olsun: Fenerbahçe'den sonra istediği gibi gitmemişti!

ALTAY BAYINDIR FENERBAHÇE'DEN SONRA MANCHESTER UNITED İLE ARADIĞINI BULAMADI

İngiliz The Sun, Altay Bayındır için Manchester United yönetiminin 'ayrılık' kararı verdiğini duyurdu ve gelecek yaz milli kalecinin transfer olacağını açıkladı! Halihazırdaki süreçten hareketle Altay Bayındır için tekrar Süper Lig yolunun göründüğü de belirtilen haberde, başarılı eldiven için Fenerbahçe'den sonraki Manchester United sürecinin beklenenden tezat gittiği ve hiçbir şekilde birinci kaleci adayı olarak görülmediği yazıldı.

Altay Bayındır transferi hayırlı olsun: Fenerbahçe'den sonra istediği gibi gitmemişti!

ALTAY BAYINDIR'A ŞANS VERİLMEDİ

Manchester United kariyeri genel olarak kulübede geçen Altay Bayındır, bu sezon kırmızılı formayla sadece 6 maça çıktı ve kalesinde 8 gol gördü. Ayrıca bu süreçteki 2 mücadelede de kalesini tamamen gole kapatan milli eldiven, yönetimin yeni bir file bekçisi için transfer çalışmalarına başlamasıyla birlikte menajeriyle görüşmelere başladı ve gelecek yaz için transfer temaslarını hızlandırdı.

Sıkça Sorulan Sorular

ALTAY BAYINDIR'IN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli kalecinin Manchester United ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
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