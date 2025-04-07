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 | Burak Ayaydın

Arda Turan'a güle güle: Eyüpspor'da sürpriz ayrılık!

Arda Turan'ın Eyüpspor ile geçirdiği başarılı dönem, halihazırda pek çok ihtimali de beraberinde getiriyor. Süper Lig'de Eyüpspor ile başarılı bir süreç inşa eden Arda Turan için an itibarıyla Avrupa'dan talipler var ve kritik bir karar verilmesi de an meselesi, işte Arda Turan'la ilgili sürpriz sürecin tüm ayrıntıları.

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Arda Turan'a güle güle: Eyüpspor'da sürpriz ayrılık!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 18:32

Arda Turan'ın Eyüpspor'daki Süper Lig performansı Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor. Son dönemde Shakhtar Donetsk ile anılan Arda Turan için Eyüpspor sonrasındaki rota iyice Avrupa'ya dönmüş durumda. Zira halihazırda sürece dahil olan yeni ekipler var ve Arda Turan'ın performansını yakından takip ediyorlar.

ARDA TURAN'IN SEZON SONUNDA EYÜPSPOR'DAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Eyüpspor'u ilk olarak 1. Lig'den Süper Lig'e çıkaran Arda Turan, akabinde ise başarılı performansına devam etmiş ve İstanbul ekibi için Avrupa'ya gitme iddiasını gündeme getirmişti. Başarılı süreçten hareketle Trabzonspor ve Shakhtar Donetsk ile adı geçen Arda Turan için Avrupa basınında yeni bir gelişme gündeme geldi ve genç çalıştırıcının sezon sonunda Süper Lig'den ayrılacağı iddia edildi! İtalya ve İspanya'dan bazı kulüplerin Arda Turan'ı ciddi anlamda analiz ettiği belirtilen haberde, başarılı hoca için yaz döneminde tüm sürecin netleşeceği öne sürüldü.

Arda Turan'a güle güle: Eyüpspor'da sürpriz ayrılık!

ARDA TURAN'IN AYRILIĞINA EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Eyüpspor yönetimi, daha önce yaptığı açıklamada Arda Turan'dan memnun olduklarını ama genç çalıştırıcı için önemli bir fırsat çıkması durumundaysa sürece yardımcı olacaklarını açıklamıştı. Halihazırda uzun dönemdir Avrupa'da gündeme gelen Arda hocanın, gelecek yaz itibarıyla Eyüpspor'dan resmen ayrılması ve yeni bir hikâyeye başlaması bekleniyor.

ARDA TURAN İÇİN GALATASARAY KONUSU

Galatasaray'dan sonra transfer olduğu Avrupa'da müthiş bir kariyere sahip olan Arda Turan, geçmişte birkaç kez açıklama yapmış ve bir gün sarı kırmızılı camiaya teknik adam olarak dönmek istediğini belirtmişti. Halihazırda Okan Buruk ile yola devam eden Galatasaray, önümüzdeki birkaç yıllık süreçte Arda Turan ismini de gündemine almaya hazırlanıyor ve kulislerde bu konu ara ara konuşuluyor.

Arda Turan'a güle güle: Eyüpspor'da sürpriz ayrılık!

ARDA TURAN'IN EYÜPSPOR PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile 29 maça çıkan Arda Turan, şu ana kadar 47 puan topladı ve lig tablosunda 5. sırada yer aldı. Son olarak da başarılı hoca için ayrılık sürecinin beklenenden erken başlaması ayrıca dikkat çekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA TURAN EYÜPSPOR'DA KAÇ MAÇA ÇIKTI?
Genç teknik adam, Eyüpspor ile şu ana kadar 77 mücadelede yer aldı ve maç başına 1.86 puan ortalaması yakaladı.
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ETİKETLER
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#Trednyol Süper Lig
#Spor
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