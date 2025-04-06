Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM

İstanbul
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Skriniar, Djiku, Mert, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk, Mendy, Lundstram, Zubkov, Dragus, Mustafa Eskihellaç, Banza.