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 | Burak Ayaydın

Kasımpaşa - Beşiktaş | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş yara sarmak isterken, Kasımpaşa ise Burak Yılmaz ile çıkışını devam ettirmek istiyor. Maçın canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde.

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Kasımpaşa - Beşiktaş | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 19:27

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanında galibiyet arayacak. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye elenen ve turnuvaya çeyrek finalde veda eden Kartal, Kasımpaşa deplasmanında yara sarmak ve Reeder Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Avrupa kupalarına katılım hedefi için olumlu yönde bir adım atmak istiyor.

KASIMPAŞA- BEŞİKTAŞ MAÇI

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, bugün saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

https://x.com/Besiktas/status/1909245474382426541

İLK 11'LER

https://x.com/kasimpasa/status/1909274968283607275

Kasımpaşa: Andreas, Kamil, Opoku, Yasin, Jhon, Hajradinovic, Aytaç, Mortadha, Kevin, Can Keleş, Fall.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Immobile.

https://x.com/Besiktas/status/1909271745539846191

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Kartal’da dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Felix Uduokhai’nin yanı sıra tedavisi süren Elan Ricardo ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almayacak. Ayrıca derbide gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Kasımpaşa müsabakasında formasından uzak kalacak.

https://x.com/Besiktas/status/1909139194380697795

KARTAL'IN KASIMPAŞA ŞANSSIZLIĞI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı son üç karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı.

https://x.com/kasimpasa/status/1908902541057786342

MAÇIN VAR HAKEMİ

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Kasımpaşa-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanya Futbol Federasyonu’ndan Javier Iglesias Villanueva oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'IN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Beşiktaş takımının güncel piyasa değeri 117.9 milyon Eurodur.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#burak yılmaz
#Canlı Maç
#Ole Gunnar Solskjaer
#Kasımpaşa - Beşiktaş
#Spor
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