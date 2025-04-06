Beşiktaş'ta forvet harekatı! Gelecek sezon için düğmeye basıldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye veda etmenin ardından gelecek sezon için transfer planlarına başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in en büyük beklentisi golcü bir futbolcu transfer etmek. Beşiktaş yönetimi, Göztepe'nin yıldızı Romulo ve Sivasspor'un golcü oyuncusu Rey Manaj'ı yakın takibe aldı.

Geçtiğimiz günlerde Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş'ta gelecek sezonunun kadro planlaması için düğmeye basıldı. Sezona Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile başlayan kulüp, Aralık ayında başkanlık seçimine gitmişti. Seçimi kazanan Serdal Adalı'nın ilk işi takımın başına Norveçli futbol adamı Ole Gunner Solskjaer'i getirmek olmuştu. Solskjaer'in takımın başına gelmesiyle yakalanan olumlu hava ile birlikte galibiyetlerde ardı ardına gelmeye başlamıştı. Kadronun yetersiz olması ve son olarak Göztepe'ye kaybederek Ziraat Türkiye Kupası'na veden eden Beşiktaş'ta yeni plan çizildi.

Bu sezon puan tablosunda olabildiğince en üst sırada ligi bitirerek adını Avrupa kupalarına yazdırmak isteyen yönetim, hedefi gelecek sezona çevirmiş durumda.

LİSTE BELİRLENDİ

Sezona Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu hücum hattıyla başlayan Beşiktaş gol yollarında beklediği performansı bulamadı. Ciro Immobile'nin form durumundan memnun olmayan Ole Gunnar Solskjaer takımı forvetsiz olarak oynatmayı seçti. Orta alanı kalabalık tutmak isteyen Norveçli çalıştırıcı takımın en ileri bölgesinde Rafa Silva'yı kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon için yönetimden en büyük beklentisi takıma golcü bir futbolcu katmak olacak. Solskjaer'in siyah-beyazlı yönetime verdiği transfer listesinde iki yıldız golcü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'de Göztepe forması ile harikalar yaratan ve Beşiktaş'ı attığı 3 golle Türkiye Kupası'ndan eleyen Romulo'yu yakın takibe alan yönetim bu transferi gerçekleştiremezse Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj'a yönelecek.

ROMULO'NUN SEZON KARNESİ

Brezilyalı genç futbolcu Romulo, bu sezon Göztepe forması ile çıktığı 24 maçta 15 gol ve 8 asist üretti. Bu sezonki formuyla adını Avrupa kulüplerine de duyurmayı başaran Romulo ile sezon başı Beşiktaş ilgilenmişti. Ama bu transferi sonuçlandıramayan Beşiktaş, İtalyan golcü Ciro Immobile'yi kadrosuna katmıştı.

REY MANAJ'IN SEZON KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Sivasspor ile 22 gol atan ve büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başaran Rey Manaj bu sezon Sivasspor ile çıktığı 22 maçta 10 gole imza atmayı başardı.