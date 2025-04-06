Southampton küme düştü! Premier Lig'e veda etti

Southampton deplasmanda Tottenham'a 3-1 kaybederek Premier Lig'e veda etti.

Southampton, Premier Lig'in 31. hafta maçında Tottenham ile karşılaştı. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maç, ev sahibi takımın 3-1'lik galip gelmesiyle tamamlandı. Böylelikle Southampton ligin bitimine 7 hafta kala puan tablosunda topladığı 10 puan ile lige veda etmiş oldu.

MAÇ ÖZETİ

Tottenham'ın gollerini 13 ve 42. dakikalarda Brennan Johnson ile 90+6. dakikada penaltıdan Mathys Tel kaydetti. Southampton'da fileleri 90. dakikada Mateus Fernandes havalandırdı.

Bu sonucun ardından Tottenham puanını 37 yaptı. Southampton ise 10 puanda kaldı.

Southampton, Premier Lig'de bitime 7 hafta kala küme düşmeyi garantiledi.